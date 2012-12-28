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1349
сегодня, 16:18
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В деле о халатности сотрудников ИК-2 появился третий обвиняемый

Обвинение предъявлено мастеру цеха центра трудовой адаптации.

СК сообщает третьем обвиняемом по делу о халатности сотрудников исправительной колонии №2: мастере цеха центра трудовой адаптации. По данным следствия, имено за ним было закремлено заброшенное здание, из которого шестеро вели подкоп за территорию колонии. 

«На протяжении трех месяцев вверенная обвиняемому производственная территория не осматривалась и меры по предотвращению побега не принимались. 25 октября 2024 года в день его дежурства, в ходе которого он должен был контролировать нахождение осужденных на рабочих местах в промышленной зоне, они покинули территорию колонии через прорытый тоннель», — сообщает пресс-служба СУ СК ПФ по Липецкой области.

Ранее следователь СК предъявил обвинения в халатности начальнику центра трудовой адаптации ИК=2 и его подчиненному — начальнику цеха.

побег из ИК-2
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Комментарии (15)

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Как гость
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Сначала новые
Если так
1 минуту назад
То четвёртый подозреваемый будет бригадир из числа осужденных. Он же то-же типа * и на удо стремился.
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Странно ,
18 минут назад
начальник колонии и его подчиненные не причем ! Для чего эти люди сидят на своих местах ?
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отставник
19 минут назад
лич состав продажные ,волей судеб служил ИЗ 47\2 Магаданская обл ох и коллектив друг за другом пасут стучат... бежал от туда и ну ее эту выслугу лет и пенсию
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Гость
25 минут назад
Хорошо что нет уборщицы там.
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Игнат
35 минут назад
Если бы вы знали какой там бардак
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Житель
36 минут назад
А что охраны вообще нет? Только вахтер на проходных . Завод можно приравнять к зоне?
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Гы-Гы
38 минут назад
Собак лишить мозговой косточки, почему не гавкали? ))))
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Санта Барбара
49 минут назад
Так то начальник всей тюрьмы должен в пятерочку идти охранником , такому не место на таком серьёзном посту...
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Вообщем
сегодня, 17:24
всех но не тех кого нужно Нач колонии его замы они что не там служат они не должны были контролировать своих подчиненных которых выставили стрелочниками Во смех да и только
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Куда дели
сегодня, 17:08
Такой тоннаж грунта ?
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