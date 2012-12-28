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сегодня, 16:18
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В деле о халатности сотрудников ИК-2 появился третий обвиняемый
Обвинение предъявлено мастеру цеха центра трудовой адаптации.
«На протяжении трех месяцев вверенная обвиняемому производственная территория не осматривалась и меры по предотвращению побега не принимались. 25 октября 2024 года в день его дежурства, в ходе которого он должен был контролировать нахождение осужденных на рабочих местах в промышленной зоне, они покинули территорию колонии через прорытый тоннель», — сообщает пресс-служба СУ СК ПФ по Липецкой области.
Ранее следователь СК предъявил обвинения в халатности начальнику центра трудовой адаптации ИК=2 и его подчиненному — начальнику цеха.
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