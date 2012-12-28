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Общество
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42 минуты назад
Главным врачом больницы «Свободный Сокол» назначена Елена Павлюкевич
Днем ее представили коллективу клиники.
— Получить такое назначение — большая честь, — сказала Елена Павлюкевич GOROD48. — Иду на новую работу с чувством ответственности перед персоналом больницы, чтобы его не подвести.
Контракт Елены Павлюкевич на должности главврача сокольской больницы, в отличие от ее предшественника Михаила Великорецкого, у которого был годовой контракт, бессрочный.
Главным врачом поликлиники №1 может стать Мария Гулевская, сейчас возглавляющая поликлинику № 4.
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