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42 минуты назад

Главным врачом больницы «Свободный Сокол» назначена Елена Павлюкевич

Днем ее представили коллективу клиники.

Кресло руководителя больницы «Свободный Сокол» пустовало недолго. Сегодня коллективу больницы представили нового главного врача — Елену Павлюкевич, 11 лет возглавлявшую поликлинику № 1 на улице Советской.

— Получить такое назначение — большая честь, — сказала Елена Павлюкевич GOROD48. — Иду на новую работу с чувством ответственности перед персоналом больницы, чтобы его не подвести.

Контракт Елены Павлюкевич на должности главврача сокольской больницы, в отличие от ее предшественника Михаила Великорецкого, у которого был годовой контракт, бессрочный.

Главным врачом поликлиники №1 может стать Мария Гулевская, сейчас возглавляющая поликлинику № 4.
здравоохранение
назначения
Елена Павлюкевич
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