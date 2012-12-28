На месте разрушения входной группы подъезда работают прокуратура и следственный комитет
В сарае в хранилось более 44 тысяч пачек немаркированных сигарет: дело направлено в суд
Липецкая вечЁрка: когда подадут отопление, подъезд взаперти, и еще один проект благоустройства лога
Статистика: на техобслуживание и ремонт авто липчане тратили больше, чем на строительство жилья
Общество
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сегодня, 20:24
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Липецкая вечЁрка: когда подадут отопление, подъезд взаперти, и еще один проект благоустройства лога
Сегодня, 8 октября, стала известна дата включения отопления, на улице Стаханова обвалилась входная группа подъезда девятиэтакжки, и благоустройство Каменного лога волнует даже московских студентов.
«Отопление — это очень хорошо, в квартирах становится особенно уютно, особенно если дом панельный, так как он быстро остывает. Ждем с нетерпением», — порадовался Павел Дёмин.
«Слабо верится, что 14 октября Квадра подаст тепло в дома», — засомневалась Лиза.
«О каком отоплении вы говорите, у нас горячей воды до сих пор нет, Квадра проводит «плановые» работы, на прошлой неделе вода была 1,5 дня, на этой пока нет, как отключали на гидравлические испытания в июле, то одно у них случается, то другое», — добавили с Неделина, 15а.
Жильцы третьего подъезда на Стаханова, 27 сегодня утром оказались заперты. В шесть утра от стены здания отошла бетонная стена входной группы. Чтобы попасть на работу многим пришлось через чердак проходить в соседние подъезды, а жильцы квартир первого этажа выходили через балконы.
Операция по демонтажу входной группы заняла несколько часов. Для этого пришлось спилить газовую трубу. После сноса группы, директор управляющей компании пообещал сначала сделать временный вход, а потом построить новую входную группу.
На всякий случай в доме обследуют все входные группы. Несмотря на это прокуратура и региональный следком начали доследственные проверки.
Жильцы третьего подъезда дома на улице Горького, 1 боятся, что у них может произойти нечто подобное.
Новости о коммунальной аварии посмотрели на GOROD48 более 21 тысячи раз.
«Да разве только этот дом надо обследовать, и только этот микрорайон? Бардак достиг массового характера, а УК кошмарить нельзя. Обнаглели дальше некуда», — считает Садовод.
«Необходимо всем УК обследовать свои дома, наверняка таких много наберётся». — написала Лиза.
«Ещё одна фобия в копилку. Как теперь стоять под козырьком возле подъезда?» — переживает zzloyzz
«Вот так укройся в ваших «убежищах». Все 9 этажей сложатся, как карточный домик, и да здравствует братская могила». — добавила Татьяна.
Каменному логу посвятили свою дипломную работу студентки кафедры территориального развития им. В. Л. Глазычева Института общественных наук РАНХиГС Алёна Бокарёва, Екатерина Грудева, Полина Черникова и Мария Шарикова.
Москвички специально приехали в Липецк, провели исследования. Даже предложили сделать Каменный лог брендом города.
GOROD48 уже рассказывал об идее строителя Валерия Сешенова — возобновить благоустройство лога на основе разработок «Липецкгражданпроекта».
«В мечтах и на бумаге всё красиво, но когда коснётся дела всё упирается в деньги и мечты так и остаются мечтами». — сожалеет Лиза.
Завтра в Липецке должна наладится погода. По крайней мере синоптики дождей не прогнозируют. Температура воздуха составит от +12 до +14 градусов.
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