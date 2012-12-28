Происшествия
1135
43 минуты назад
7
Демонтаж входной группы девятиэтажки на Стаханова займет час-два
Коммунальные службы стараются выпустить людей из дома.
Как рассказал GOROD48 один из жильцов подъезда, он вышел из дома в пять утра, и все еще было в порядке. А около шести утра ему позвонила мать, которая услышала хруст. Некоторые жильцы все же вышли на работу: через чердак они перебрались в другие подъезды. Жильцы первых этажей выходили через балконы.
Руководитель УК «Липецкий коммунальщик» сообщил, что жалоб от жильцов на состояние входной группы не было. Но жильцы уже сегодня собираются отправить обращение в прокуратуру и администрацию президента.
1
1
7
1
3
Комментарии (7)