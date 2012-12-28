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1135
43 минуты назад
7

Демонтаж входной группы девятиэтажки на Стаханова займет час-два

Коммунальные службы стараются выпустить людей из дома.

На улице Стаханова, 27 коммунальные службы готовятся к демонтажу отошедшей от стены входной группы. По словам председателя департамента ЖКХ администрации Липецка Сергея Ходякова, демонтаж займет час-два времени. Но первая по важности задача — обезопасить выход из подъезда, чтобы его смогли покинуть жильцы.
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Как рассказал GOROD48 один из жильцов подъезда, он вышел из дома в пять утра, и все еще было в порядке. А около шести утра ему позвонила мать, которая услышала хруст. Некоторые жильцы все же вышли на работу: через чердак они перебрались в другие подъезды. Жильцы первых этажей выходили через балконы. 


Руководитель УК «Липецкий коммунальщик» сообщил, что жалоб от жильцов на состояние входной группы не было. Но жильцы уже сегодня собираются отправить обращение в прокуратуру и администрацию президента.

коммунальная авария
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Комментарии (7)

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Сначала новые
Гость
11 минут назад
Если бы не газовая труба он бы рухнул. Труба его сейчас держит, вторая часть сильней наклонилась.
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Эльвира
11 минут назад
2 недели назад подъезд подвергся нашествию тараканов, жильцы их травят самостоятельно, УК НИ-ЧЕ-ГО не предпринимает, дозвониться невозможно, это совсем виноваты тараканы сделали подкоп
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Живите
12 минут назад
как хотите
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ага
20 минут назад
Я смотрю одни деды лет 70 работают а молодые эффективны е менеджеры с высоким кипиай в модном луке рядом стоят в гламурных позах, руководят значит
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Ну
5 минут назад
Канешна.
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ХаХа
25 минут назад
Пусть в окно вылезают в чём проблема
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Да
29 минут назад
Какие энтузиасты липчане. Кто через чердак, кто через балкон. А я бы не стала рисковать здоровьем и посидела дома. Тем более, причина уважительная. Правда, я на работу уже 10 лет не хожу.)
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