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1460
42 минуты назад
8

Жильцы липецкой девятиэтажки оказались заперты в своем подъезде

От стены отошла плита входной группы. Из подъезда никого не выпускают.

Утром 8 октября жильцы третьего подъезда дома №27 по улице Стаханова не смогли пойти на работу.  От стены дома отошла бетонная плита  входной группы подъезда.

— Это случилось около шести утра, – рассказала GOROD48 одна из жительниц подъезда. — Снаружи много разных служб. Из подъезда никого не выпускают, проход заблокирован.

photo_2024-10-08_08-38-54.jpg

photo_2024-10-08_08-38-54 (2).jpg

Фото пресс-службы администрации Липецка

У дома находятся представители «Липецкгаза», департамента и управления ЖКХ, фонда капитального ремонта, управляющей компании, прокуратуры и спасатели. 

«Подачу газа отключили. Ради безопасности людей вход и выход в подъезд ограничили. В ближайшее время будет демонтирована входная группа. На месте дежурят все службы, если кому-то из жильцов потребуется помощь», —  сообщил мэр Липецка Роман Ченцов.
коммунальная авария
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Комментарии (8)

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Сначала новые
999
6 минут назад
В советское время строили лучше, чем сейчас. От новостроек сейчас проблем больше.
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Лиза
7 минут назад
Очень неприятно, конечно, надеюсь, что жильцы не пострадают и сам дом устоит.
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Алканавт
12 минут назад
Самогонный аппарат в мусоропроводе виноват?
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Кент
13 минут назад
Экскаватором прижать обратно,подзалить бетоном и ещё 30 лет простоит! Дюже молодой дом сыпаться начал!
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Дед
16 минут назад
Дому 30 лет,а уже рассыпается!в таком случае переселение за счёт жильцов должно быть!
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СВетлана
19 минут назад
почему ничего не делают, с 6 утра все службы на месте и стоят просто смотрят.
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555
20 минут назад
Почти все неприятности с домами в нашем городе происходят с 91 серией. Потому что именно их строили тяп-ляп, да и сам проект очень неудачный.
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Викторм
37 минут назад
Дом-то не рухнет? Если плиты отходить внизу начали...
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