21-летний липчанин напал на одного полицейского с велосипедным рулём, а другого ударил ногами
Происшествия
1460
42 минуты назад
8
Жильцы липецкой девятиэтажки оказались заперты в своем подъезде
От стены отошла плита входной группы. Из подъезда никого не выпускают.
— Это случилось около шести утра, – рассказала GOROD48 одна из жительниц подъезда. — Снаружи много разных служб. Из подъезда никого не выпускают, проход заблокирован.
Фото пресс-службы администрации Липецка
У дома находятся представители «Липецкгаза», департамента и управления ЖКХ, фонда капитального ремонта, управляющей компании, прокуратуры и спасатели.
«Подачу газа отключили. Ради безопасности людей вход и выход в подъезд ограничили. В ближайшее время будет демонтирована входная группа. На месте дежурят все службы, если кому-то из жильцов потребуется помощь», — сообщил мэр Липецка Роман Ченцов.
3
6
5
0
5
Комментарии (8)