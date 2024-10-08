Жильцы липецкой девятиэтажки оказались заперты в своем подъезде

От стены отошла плита входной группы. Из подъезда никого не выпускают.



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Утром 8 октября жильцы третьего подъезда дома №27 по улице Стаханова не смогли пойти на работу. От стены дома отошла бетонная плита входной группы подъезда.— Это случилось около шести утра, – рассказала GOROD48 одна из жительниц подъезда. — Снаружи много разных служб. Из подъезда никого не выпускают, проход заблокирован.У дома находятся представители «Липецкгаза», департамента и управления ЖКХ, фонда капитального ремонта, управляющей компании, прокуратуры и спасатели.«Подачу газа отключили. Ради безопасности людей вход и выход в подъезд ограничили. В ближайшее время будет демонтирована входная группа. На месте дежурят все службы, если кому-то из жильцов потребуется помощь», — сообщил мэр Липецка Роман Ченцов.