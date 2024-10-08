Все входные группы в доме на улице Стаханова обследуют

Входную группу обрушили спустя шесть часов после её отсоединения от стены здания.

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Почти шесть часов продолжалась спасательная операция на улице Стаханова, 27. Но в активную фазу она вошла примерно с девяти утра.В 06:00 по телефону 112 поступило сообщение о просадке плит входной группы третьего подъезда дома, при которой произошло отделение самой входной группы от основной стены здания. Людей перестали выпускать из подъезда. Дети вынуждены были не пойти в школу, родители — на работу.К 07:00 газ в доме отключили газ. После этого управляющая компания «Липецкий коммунальщик» вызвала кран для демонтажа входной группы. Сначала обеспечили безопасность производства работ: обрезали идущую в подъезд газовую трубу.Только около полудня входную группу наконец-то демонтировали. Козырёк подняли при помощи крана, и боковые стены группы обрушились.Как рассказал GOROD48 директор УК «Липецкий коммунальщик» Виктор Двуреченский, после этого начали разбирать завалы и вывозить мусор. Жильцов из подъезда пока так и не выпускают — наводят порядок у входа. Но если кому-то срочно нужно выйти — сбоку их готовы были провести спасатели.УК возьмёт на себя обязательства по восстановлению входной группы. Говорить о цене вопроса пока рано. Впереди принятие проектного решения.— Будем проверять остальные входные группы, закажем обследование, — сказал Виктор Двуреченский.Заместитель главы Липецка — председатель департамента жилищно-коммунального хозяйства Липецка Сергей Ходяков остался доволен ходом операции по демонтажу входной группы — всё было безопасно и для жильцов, и для работавших на месте сотрудников управляющей компании.— Опустили козырёк и отслоившуюся стену, сейчас управляющая компания будет производить посекционный разбор разрушившихся плит и вывозить их с места происшествия. Будет произведено обследование, принято проектное решение. Для начала восстановим горизонтальную входную часть: выложим блоки, сделаем отсыпку, посмотрим состояние плит. Если их состояние удовлетворительное и рабочее — уложим плиты, или будем готовить бетонное основание. После восстановим входную группу — скорее всего, это будет решение из сэндвич-панелей. Восстанавливать плиты здесь не имеет смысла — они треснутые, лопнувшие. Будем контролировать, чтобы все работы были произведены в кратчайшие сроки, — сообщил Сергей Ходяков.