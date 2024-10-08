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сегодня, 12:47
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Все входные группы в доме на улице Стаханова обследуют

Входную группу обрушили спустя шесть часов после её отсоединения от стены здания.

Почти шесть часов продолжалась спасательная операция на улице Стаханова, 27. Но в активную фазу она вошла примерно с девяти утра.

В 06:00 по телефону 112 поступило сообщение о просадке плит входной группы третьего подъезда дома, при которой произошло отделение самой входной группы от основной стены здания. Людей перестали выпускать из подъезда. Дети вынуждены были не пойти в школу, родители — на работу.

К 07:00 газ в доме отключили газ. После этого управляющая компания «Липецкий коммунальщик» вызвала кран для демонтажа входной группы. Сначала обеспечили безопасность производства работ: обрезали идущую в подъезд газовую трубу.

Только около полудня входную группу наконец-то демонтировали. Козырёк подняли при помощи крана, и боковые стены группы обрушились.

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Как рассказал GOROD48 директор УК «Липецкий коммунальщик» Виктор Двуреченский, после этого начали разбирать завалы и вывозить мусор. Жильцов из подъезда пока так и не выпускают — наводят порядок у входа. Но если кому-то срочно нужно выйти — сбоку их готовы были провести спасатели.

УК возьмёт на себя обязательства по восстановлению входной группы. Говорить о цене вопроса пока рано. Впереди принятие проектного решения.

— Будем проверять остальные входные группы, закажем обследование, — сказал Виктор Двуреченский.

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Заместитель главы Липецка — председатель департамента жилищно-коммунального хозяйства Липецка Сергей Ходяков остался доволен ходом операции по демонтажу входной группы — всё было безопасно и для жильцов, и для работавших на месте сотрудников управляющей компании.

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— Опустили козырёк и отслоившуюся стену, сейчас управляющая компания будет производить посекционный разбор разрушившихся плит и вывозить их с места происшествия. Будет произведено обследование, принято проектное решение. Для начала восстановим горизонтальную входную часть: выложим блоки, сделаем отсыпку, посмотрим состояние плит. Если их состояние удовлетворительное и рабочее — уложим плиты, или будем готовить бетонное основание. После восстановим входную группу — скорее всего, это будет решение из сэндвич-панелей. Восстанавливать плиты здесь не имеет смысла — они треснутые, лопнувшие. Будем контролировать, чтобы все работы были произведены в кратчайшие сроки, — сообщил Сергей Ходяков.
коммунальная авария
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Комментарии (7)

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Как гость
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Сначала новые
Такса глубоководная.
9 минут назад
Нужно применять новые технологии. А эти бетонные козырьки, очень опасны.
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!
9 минут назад
Вот это оперативность! Потребовалось 6(!) часов, чтобы доломать кусок стены! А если что посерьезнее? Даже страшно подумать…
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Садовод
19 минут назад
Да разве только этот дом надо обследовать и только этот микрорайон? Бардак достиг массового характера, а УК кошмарить нельзя. Обнаглели дальше некуда
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старый
20 минут назад
дом 80го года постройки. на дворе конец 2024. А это значит - рухнул точно по графику!
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адам
31 минуту назад
дома рушатся а он доволен какие деньги берут за кап ремонт
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ГОСТЬ53
33 минуты назад
Какое все ужасное, старое, обшарпанное. Вот начальники стали бы жить в таком доме? Подходить страшно- как заброшенный сарай. И большинство домов такие, я говорю об эстетике, а не о капитальном ремонте. Почему такие входы в подъезд страшные, облезлые со старой краской???? Чем занимаются управляшки, куда идут наши деньги?
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Жесть
42 минуты назад
Ну теперь, каждые 20 минут новости о ходе работ, прям как вести с передовой!!!
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