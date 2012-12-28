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1700
сегодня, 10:56
9

С входной группы на Стаханова, 27 спиливают газовую трубу

Подъезд обнесен сигнальной лентой.

На улице Стаханова, 27, где сегодня утром от стены третьего подъезда отвалилась входная группа продолжаются спасательные работы.

Для того чтобы демонтировать группу необходимо спилить газовую трубу.  Коммунальщики приподнял козырек подъезда, чтобы снять с трубы напряжение. Подача газа уже отключена. На время обрезки трубы газовики обнесли территорию вокруг подъезда сигнальной лентой.
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Тем временем областное управление Следственного комитета начало процессуальную проверку обстоятельств происшествия.

«В рамках проверочных мероприятий будут установлены все обстоятельства произошедшего, а также дана правовая оценка действиям лиц, ответственных за содержание общедомового имущества. По результатам будет принято процессуальное решение», — сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Липецкой области.


коммунальная авария
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Комментарии (9)

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Как гость
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Сначала новые
Костья
37 минут назад
Мне то хорошо,спускался по простыне со второго этажа.Правда немного помял свою машину.Домой придется также.
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Гражданин
44 минуты назад
Липецк разваливается или Вы ещё не взяли ипотеку пока дорого
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'Бомж
48 минут назад
Да, дел у управляшек прибавится. В 2025 еще повысятся тарифы на всю.
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Александр
сегодня, 11:27
Когда вода из пд асфальта течет им дела нет. Зато забудешь оплатить воду сразу грощят штрафами
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Подъезд что ли
сегодня, 11:26
Что за группа отвалилась?
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строитель
сегодня, 11:24
Снипы не несут теперь .их заменили на регламенты без несения уголовки и нет теперь и подписок прорабов. мастеров .и главных инженеров.
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Гость
сегодня, 11:07
"Тем временем областное управление Следственного комитета начало процессуальную проверку обстоятельств происшествия" и будет штраф в 10.000, и больше ничего, хватит уже делать вид, что кто то работает. На Соколе пешеходный мост вместо ремонта, закрыли, на Опытной тоже скоро люди проваливаться начнут, и что то никто ничего не делает
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Жесть
58 минут назад
Если Вы не в курсе, то мост на Соколе не подлежит ремонту, поэтому его закрыли для прохода от бестолковых людей!!!
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С сокола
8 минут назад
Если Вы не в курсе, то мост на Соколе не подлежит ремонту, поэтому его закрыли для прохода от бестолковых людей!!! А где же прикажете бестолковым людям ходить? По воздуху лететь? Или в обход хрен знает куда топать ? Мост нужно было раньше ремонтировать и трубу, проходящую под мостом, которая текла и зимой и летом. Поэтому мост пришёл в негодность. Строить никто не хочет, конечно, закрыть или снести проще.
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