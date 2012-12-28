Происшествия
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сегодня, 10:56
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С входной группы на Стаханова, 27 спиливают газовую трубу
Подъезд обнесен сигнальной лентой.
Для того чтобы демонтировать группу необходимо спилить газовую трубу. Коммунальщики приподнял козырек подъезда, чтобы снять с трубы напряжение. Подача газа уже отключена. На время обрезки трубы газовики обнесли территорию вокруг подъезда сигнальной лентой.
Тем временем областное управление Следственного комитета начало процессуальную проверку обстоятельств происшествия.
«В рамках проверочных мероприятий будут установлены все обстоятельства произошедшего, а также дана правовая оценка действиям лиц, ответственных за содержание общедомового имущества. По результатам будет принято процессуальное решение», — сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Липецкой области.
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