Отопление в Липецке включат 14 октября

Подключение социальных учреждений началось сегодня.

На улице похолодало и липчане начали интересоваться, когда же в городе включат отопление. По правилам предоставления коммунальных услуг, его включают, когда среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней держится ниже + 8 градусов.В мэрии решили не тянуть и начать подачу отопления в многоквартирные дома с понедельника, 14 октября. А социальные объекты по заявкам руководителей подключают уже с сегодняшнего дня.Управляющим компаниям и ТСЖ выданы 95 паспортов и актов готовности к предстоящему отопительному периоду, такие документы также получили 12 бюджетных организаций.А как же раскопки? По подсчетам мэрии в Липецке 146 действующих раскопок, срок производства работ на которых не истек, и 306 просроченных раскопок. За неисполнение предписаний о восстановления благоустройства на местах траншей составлено 223 протокола. Суды рассмотрели 113 административных дела по просроченным предписаниям, общая сумма штрафов по этим делам составила 1 152 000 рублей.