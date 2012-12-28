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877
46 минут назад
10

Отопление в Липецке включат 14 октября

Подключение социальных учреждений началось сегодня.

На улице похолодало и липчане начали интересоваться, когда же в городе включат отопление. По правилам предоставления коммунальных услуг, его включают, когда среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней держится ниже + 8 градусов.

В мэрии решили не тянуть и начать подачу отопления в многоквартирные дома с понедельника, 14 октября. А социальные объекты по заявкам руководителей подключают уже с сегодняшнего дня.

Управляющим компаниям и ТСЖ выданы 95 паспортов и актов готовности к предстоящему отопительному периоду, такие документы также получили 12 бюджетных организаций.

А как же раскопки? По подсчетам мэрии в Липецке 146 действующих раскопок, срок производства работ на которых не истек, и 306 просроченных раскопок. За неисполнение предписаний о восстановления благоустройства на местах траншей составлено 223 протокола. Суды рассмотрели 113 административных дела по просроченным предписаниям, общая сумма штрафов по этим делам составила 1 152 000 рублей.
отопление
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Комментарии (10)

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Как гость
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Сначала новые
омсквич
14 минут назад
А зачем вообще нужно центральное отопление ? Это бесконечные расходы на трубы, сплошные раскопки, одн... От горячей воды пользоваться уже отучили вынудив поставить бойлер. Так и с отоплением квартиру кондиционером можно обогревать
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Мадам Помфри
14 минут назад
Быстрее бы уже включили а то ноги мёрзнут
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Меркулова
19 минут назад
Отопительная система может и готова, жильцы это поймут, только когда тепло будут давать. А сам дом к отопительному сезону не готов: швы не промазаны, протекают, стекла в местах общего пользования треснуты и разбиты. Директор УК Жилищный комбинат, Алексей Емельянов, только отписывается о сроках выполнения работ, а по факту не все работы по подготовке дома к осени - зиме выполнены. А ещё активист ЛДПР, якобы помогающий жителям в вопросах ЖКХ, по всей видимости только на словах.
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Mikl
20 минут назад
Не вижу постановления правительства о начале отопительного сезона. Теперь энергоснабжающая организация Росатом, мы под надежной отопительной компанией со старой командой и старыми дырками в трубах.
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26-й
10 минут назад
А Вы где его хотите увидеть??? Распоряжение о начале отопительного сезона дают органы местного самоуправления и зависит от климатических условий каждого региона!!!
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Лиза
23 минуты назад
Слабо верится, что 14 октября Квадра подаст тепло в дома.
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Гость
32 минуты назад
прошу переслать мою квитанцию за отопление Павлу Демину, комментатору ниже
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Animal planet.
9 минут назад
И мою пусть оплачивает.
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Житель
23 минуты назад
Надеюсь Павел Дёмин, будет любезен оплатить и мою квитанцию за отопление...
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Павел Дёмин
39 минут назад
Отопление — это очень хорошо, в квартирах становится особенно уютно, особенно если дом панельный, так как он быстро остывает. Ждем с нетерпением.
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