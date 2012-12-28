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Общество
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46 минут назад
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Отопление в Липецке включат 14 октября
Подключение социальных учреждений началось сегодня.
В мэрии решили не тянуть и начать подачу отопления в многоквартирные дома с понедельника, 14 октября. А социальные объекты по заявкам руководителей подключают уже с сегодняшнего дня.
Управляющим компаниям и ТСЖ выданы 95 паспортов и актов готовности к предстоящему отопительному периоду, такие документы также получили 12 бюджетных организаций.
А как же раскопки? По подсчетам мэрии в Липецке 146 действующих раскопок, срок производства работ на которых не истек, и 306 просроченных раскопок. За неисполнение предписаний о восстановления благоустройства на местах траншей составлено 223 протокола. Суды рассмотрели 113 административных дела по просроченным предписаниям, общая сумма штрафов по этим делам составила 1 152 000 рублей.
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