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08.10.2024 17:00
9

В Липецкой области небольшие дожди и до +16

В ближайшие трое суток атмосферное давление в Липецкой области будет расти, погода ожидается прохладной, осадки прекратятся. Среднесуточные температуры воздуха составят 9-11 градусов тепла, что на 2-3 градуса выше нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 9 октября в Липецкой области переменная облачность, ночью небольшие, местами умеренные дожди, днем местами небольшие дожди. Ветер северо-западный, 8-13 м/сек. Температура воздуха ночью от +5 до +10 градусов, днем — от +11 до +16 градусов. 

В Липецке переменная облачность, ночью небольшие дожди, днем преимущественно без осадков. Температура ночью – от +7 до +9 градусов, днем —– от +12 до +14 градусов.

День 9 октября стал самым теплым в Липецке в 1946 году, тогда в городе было +23. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1961 году — 5 градусов мороза. 

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Комментарии (9)

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Бабка Первая
08.10.2024 23:31
Отличная погодка! Дома душно даже с приоткрытыми окнами, а на улице свежо и дождик, по которому природа истосковалась.
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Михаил
08.10.2024 18:27
Вчера был волшебный день а сегодня ужас:ветрище сырость и серость и к сожалению так до Весны будет
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Лена
08.10.2024 18:45
Да уж,больным людям сейчас тяжело.Депрессия однако.
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Костья
08.10.2024 21:01
Да уж,больным людям сейчас тяжело.Депрессия однако. Сочувствую тебе, что у тебя депрессия без снега.
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Лена
08.10.2024 18:26
Погода великолепна.Теперь взойдут озимые и деревья не погибнут.Осадков конечно маловато еще после великой засухи.Почва еще не пропиталась.Хорошо бы конечно снега зимой.В городе тоже есть,что необходимо укрыть снежком.
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Гость
вчера, 11:31
Лучше солнца, дождь и снег точно не нужны
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Костья
08.10.2024 21:04
Если бы твой снежок убирали бы с пешеходных дорог и во дворах, зима куда была бы комфортней. А пока - нафиг-нафиг твой снежок.
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Анна
08.10.2024 17:25
Понедельник был волшебным теплым днем солнце светило как в последний раз не было не облачка а ведь на самом деле так такой роскошный день перед настоящей осенью...
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Мама Фима
08.10.2024 17:09
Дожди это хорошо. Ещё бы морозца да снега было бы вообще супер!
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