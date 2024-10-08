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Общество
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08.10.2024 17:00
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В Липецкой области небольшие дожди и до +16
В ближайшие трое суток атмосферное давление в Липецкой области будет расти, погода ожидается прохладной, осадки прекратятся. Среднесуточные температуры воздуха составят 9-11 градусов тепла, что на 2-3 градуса выше нормы.
В Липецке переменная облачность, ночью небольшие дожди, днем преимущественно без осадков. Температура ночью – от +7 до +9 градусов, днем —– от +12 до +14 градусов.
День 9 октября стал самым теплым в Липецке в 1946 году, тогда в городе было +23. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1961 году — 5 градусов мороза.
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