В Липецкой области небольшие дожди и до +16

В ближайшие трое суток атмосферное давление в Липецкой области будет расти, погода ожидается прохладной, осадки прекратятся. Среднесуточные температуры воздуха составят 9-11 градусов тепла, что на 2-3 градуса выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 9 октября в Липецкой области переменная облачность, ночью небольшие, местами умеренные дожди, днем местами небольшие дожди. Ветер северо-западный, 8-13 м/сек. Температура воздуха ночью от +5 до +10 градусов, днем — от +11 до +16 градусов.В Липецке переменная облачность, ночью небольшие дожди, днем преимущественно без осадков. Температура ночью – от +7 до +9 градусов, днем —– от +12 до +14 градусов.День 9 октября стал самым теплым в Липецке в 1946 году, тогда в городе было +23. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1961 году — 5 градусов мороза.