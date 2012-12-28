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«Каменный лог — барьер, в Каменный лог — путь»
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сегодня, 14:14
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«Каменный лог — барьер, в Каменный лог — путь»

Помимо «Липецкгражданпроекта» темой благоустройства главной достопримечательности Липецка занимались и студенты РАНХиГС.

После того как строитель Валерий Сешенов заявил о  возможности благоустроить Каменный лог на основе решений «Липецкгражданпроекта», GOROD48 отыскал еще одну концепцию преобразования урочища, пересекающего Липецк по диагонали. Преображению лога посвятили дипломную работу студентки кафедры территориального развития им. В. Л. Глазычева Института общественных наук РАНХиГС Алёна Бокарёва, Екатерина Грудева, Полина Черникова и Мария Шарикова.



Одна из соавторов дипломной работы, Алена Бокарёва, рассказала GOROD48, что Каменный лог выбран для работы после разговора с бывшим начальником управления архитектуры департамента градостроительства и архитектуры мэрии Липецка Дианой Полуэктовой.

Девушки приехали в Липецк, встретились с архитекторами, краеведами и общественниками, результатом чего стала дипломная работа, которую студентки-урбанистки защитили на отлично.

Цель свой работы студентки определили так: превратить Каменный лог-барьер в Каменный лог-путь, точку притяжения Липецка, пространство, связывающее ткань города и являющееся частью зелёного вело-пешеходного пути Липецка.

Так авторы работы видят Каменный лог: Городской огород, Арт-желоб и Холм отдыха. 









Студентки предложили создать сообщество «Каменный лог. Перезагрузка». В дипломной работе была даже популярная сегодня «зеленая карта».

После реализации проекта Липецк получил бы единый зелёный маршрут от Нижнего парка до парка Победы, «сшивание ткани города», уникальный и узнаваемый бренд территории (прим.: бренд региона ищут у нас уже не первый год), выросшее доверие к мэрии связи с реализацией проекта — «долгостроя», новые рабочие места.










Архитектор Диана Полуэктова рассказала GOROD48, что в свое время липчане выбирали Каменный лог в качестве объекта благоустройства по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», однако предпочтение было отдано менее затратным территориям.

— Хотелось, чтобы пошел движ! — говорит Диана Полуэктова, предлагая начать благоустройство Лога с участка рядом со скальным выступом у моста на улице Терешковой.

Фото: дипломная работа студентов РАНХиГС.
Каменный лог
благоустройство
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Комментарии (6)

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Задолбали
12 минут назад
Оставьте свои проекты для веселых картинок. Сделайте , что-нибудь без выпендрежа, простое ,ближе к природе. У нас не осталось мест ,где минимум асфальта и есть нормальные пешеходные тропы. Самое главное -это вовремя производить обслуживание территории, а у нас с этим туго. У драмтеатра , где фонтаны, все новодельные тумбы с седушками сыпятся. Вместо красивых литых или кованных скамеек поставили "непойми чего". Почему бы эти изгаляния не воплощать в жизнь в более новых районах, а центр сделать более классическим.
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Фауст
23 минуты назад
Вот лучше пока не трогать!
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Жесть
17 минут назад
Ну да, а то многим горожанам. некуда будет мусор сваливать!
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Елецкая сенсорная зона
44 минуты назад
дада - вот везде разложить поваленные деревья и назвать это сенсорным садом и транзитной зоной
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Лиза
46 минут назад
В мечтах и на бумаге всё красиво, но когда коснётся дела всё упирается в деньги и мечты так и остаются мечтами...
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