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Общество
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сегодня, 14:14
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«Каменный лог — барьер, в Каменный лог — путь»
Помимо «Липецкгражданпроекта» темой благоустройства главной достопримечательности Липецка занимались и студенты РАНХиГС.
Одна из соавторов дипломной работы, Алена Бокарёва, рассказала GOROD48, что Каменный лог выбран для работы после разговора с бывшим начальником управления архитектуры департамента градостроительства и архитектуры мэрии Липецка Дианой Полуэктовой.
Девушки приехали в Липецк, встретились с архитекторами, краеведами и общественниками, результатом чего стала дипломная работа, которую студентки-урбанистки защитили на отлично.
Цель свой работы студентки определили так: превратить Каменный лог-барьер в Каменный лог-путь, точку притяжения Липецка, пространство, связывающее ткань города и являющееся частью зелёного вело-пешеходного пути Липецка.
Так авторы работы видят Каменный лог: Городской огород, Арт-желоб и Холм отдыха.
Студентки предложили создать сообщество «Каменный лог. Перезагрузка». В дипломной работе была даже популярная сегодня «зеленая карта».
После реализации проекта Липецк получил бы единый зелёный маршрут от Нижнего парка до парка Победы, «сшивание ткани города», уникальный и узнаваемый бренд территории (прим.: бренд региона ищут у нас уже не первый год), выросшее доверие к мэрии связи с реализацией проекта — «долгостроя», новые рабочие места.
Архитектор Диана Полуэктова рассказала GOROD48, что в свое время липчане выбирали Каменный лог в качестве объекта благоустройства по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», однако предпочтение было отдано менее затратным территориям.
— Хотелось, чтобы пошел движ! — говорит Диана Полуэктова, предлагая начать благоустройство Лога с участка рядом со скальным выступом у моста на улице Терешковой.
Фото: дипломная работа студентов РАНХиГС.
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