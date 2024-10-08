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6750
08.10.2024 15:45
28

«Мы боимся повторения ситуации в доме на Стаханова»

Жильцы третьего подъезда дома № 1 по улице Горького считают, что у них тоже может обвалиться входная группа.

Сегодня внимание коммунальных служб было приковано к третьему подъезду дома № 27 по улице Стаханова, входная группа которого отвалилась от стены.

В третьем подъезде дома № 1 по улице Горького входная группа тоже начала отделяться от дома. Коммунальщики установили распорки. Однако щель так и осталась.







— Мы боимся повторения ситуации в доме на улице Стаханова! — переживает жительница дома Ольга.

Дом на Горького обслуживает УК «Маяк», в компании GOROD48 рассказали, что знают о проблеме.

—Завтра мы проведем дополнительное визуальное обследование, если потребуется, сделаем экспертизу, поставим маячки. После этого определимся, включать эти работы в план текущего ремонта или нет, — сказал директор УК «Маяк» Александр Пешкин.
коммунальная авария
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Комментарии (28)

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Как гость
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Сначала новые
Гость
вчера, 16:34
Значит быстрее забегать в подъезд нужно. Теперь каждый дом под шумок начнет внимание привлекать
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Не боись
вчера, 11:56
В этом городе скоро балконы падать начнут. Дома по 60 лет без ремонта, хозяева жизни только бабло с людей собирают, а делать ни хрена не делают как надо.
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ЖКХ -сила.
вчера, 09:37
не надо бояться,
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Жесть
вчера, 03:56
распорки маячки и чопики. это уже рывок или прорыв?
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Захар
08.10.2024 23:23
А, что при таком ремонте УК Университетский, дома по ул. БАЛМОЧНЫХ, 14. Тоже ждёт такое же. Просел фундамент. Залатали пеной. Уважаемый ген директор Университетский, вы себе бы в своём доме тоже бы пеной зала али? Как не стыдно? Грабить людей? И уже в сентябре объявили о повышение тарифа с 1 января 2015г. Что такая пена дорогая? Песок, цемент, гравий уже не подходит для фундамента? Господа, вы что творите??
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Такса глубоководная.
08.10.2024 20:41
Я сегодня заходила в подъезд домой и обратила внимание на нашу крышу. Что то страшное.
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Гость
08.10.2024 20:35
Входные группы девятиэтажек 91 серии сговорились и начали массово покидать свои дома!!! Слет входных групп!
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ха
08.10.2024 20:22
на Гоголя д1 сколько давали заявки по 4 подьезду и все бесстолку шпаклевочки подляпуют и хорош на этом, а там аж пол лопнул и образовалась впадина, а по зиме эта впадина переходит в место отрыва ног и удар головой об стенку
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15 микр
08.10.2024 20:11
15 микрорайон дом 16 второй подъезд тоже держится на металлическом уголке.
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Захарова
08.10.2024 18:45
Про упавшие дереьвя и еще которые не спелили и упадут на людей снова все забыли. Теперь вот козырьки, зимой сосульки.
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