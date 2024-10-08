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Происшествия
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08.10.2024 15:45
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«Мы боимся повторения ситуации в доме на Стаханова»
Жильцы третьего подъезда дома № 1 по улице Горького считают, что у них тоже может обвалиться входная группа.
В третьем подъезде дома № 1 по улице Горького входная группа тоже начала отделяться от дома. Коммунальщики установили распорки. Однако щель так и осталась.
— Мы боимся повторения ситуации в доме на улице Стаханова! — переживает жительница дома Ольга.
Дом на Горького обслуживает УК «Маяк», в компании GOROD48 рассказали, что знают о проблеме.
—Завтра мы проведем дополнительное визуальное обследование, если потребуется, сделаем экспертизу, поставим маячки. После этого определимся, включать эти работы в план текущего ремонта или нет, — сказал директор УК «Маяк» Александр Пешкин.
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