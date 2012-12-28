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15 минут назад

На месте разрушения входной группы подъезда работают прокуратура и следственный комитет

Организована доследственная проверка.

Прокуратура Октябрьского района Липецка взяла под контроль установление обстоятельств разрушения входной группы в доме №27 по улице Стаханова в Липецке. Выход из подъезда уже открыт для жильцов. 

«На место происшествия незамедлительно выехал прокурор Октябрьского района Липецка. По итогам проверочных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.

Также по факту происшествия, из-за которого жильцы дома не смогли его покинуть, СО по Октябрьскому округу города Липецка СУ СК России по Липецкой области организована доследственная проверка.

«В рамках проверочных мероприятий будут установлены все обстоятельства произошедшего, а также дана правовая оценка действиям лиц, ответственных за содержание общедомового имущества. По результатам будет принято процессуальное решение», — сообщает пресс-служба СУ СК России по Липецкой области.
ЖКХ
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