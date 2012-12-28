На месте разрушения входной группы подъезда работают прокуратура и следственный комитет

Организована доследственная проверка.

Прокуратура Октябрьского района Липецка взяла под контроль установление обстоятельств разрушения входной группы в доме №27 по улице Стаханова в Липецке. Выход из подъезда уже открыт для жильцов.«На место происшествия незамедлительно выехал прокурор Октябрьского района Липецка. По итогам проверочных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.Также по факту происшествия, из-за которого жильцы дома не смогли его покинуть, СО по Октябрьскому округу города Липецка СУ СК России по Липецкой области организована доследственная проверка.«В рамках проверочных мероприятий будут установлены все обстоятельства произошедшего, а также дана правовая оценка действиям лиц, ответственных за содержание общедомового имущества. По результатам будет принято процессуальное решение», — сообщает пресс-служба СУ СК России по Липецкой области.