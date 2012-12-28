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Грузовик с ветками побил стёкла в полном пассажирами автобусе Усмань-Липецк: есть пострадавшие
Липецкая вечЁрка: подробности гибели младенца, жесткое столкновеие и открытие горбатого моста
Общество
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43 минуты назад
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Липецкая вечЁрка: подробности гибели младенца, жесткое столкновеие и открытие горбатого моста
Сегодня, 30 августа, GOROD48 узнал подробности гибели пятимесячного младенца, в Липецке произошли сразу несколько ДТП, и заканчивается ремонт горбатого моста.
Вечером накануне смерти ребенка, к матери приходил знакомый, с котором она выпила. Из ее рассказа следует, что ночью малыш плакал и она положила его рядом с собой.
Судебные медики пришли к выводу, что младенец захлебнулся рвотой.
«Ужас какой. Если бы ребёнка забрали, он был бы жив. Столько семей без детей сейчас, вырастили бы как родного. И любили бы и лелеяли», — считает Гостья.
Сегодня утром на перекрестке улиц Фрунзе и Неделина произошло жесткое ДТП: столкнулись внедорожник «Лендровер» и два бюджетных седана.
Медицинская помощь понадобилась 38-летней женщине — водителю «Форда» и 52-летней женщине — водителю «Шевороле». Также в больницу доставлен 8-летний пассажир «Лендровера».
«Отличный перекресток. Как лакмусовая бумага выявляет тех, кому не место за рулём», — считает Пешеход.
«Война на дороге продолжается. Куда спешим? Свою жизнь не цените, то хотя бы чужую уважайте», — написал Дидро.
А около полудня в селе Октябрьское Усманского района пассажирский автобус маршрута № 560 «Липецк-Усмань» задел грузовик — то ли ветками в кузове, то ли стрелой манипулятора. В автобусе выбило почти все окна по левой стороне. Осколки стекол полетели в пассажиров. Предполагаемый виновник аварии остановился чрез несколько метров. Известно, что порезы получили 12-летняя девочка и водитель автобуса.
Днем при подъезде к памятнику Танкистам со стороны улицы Катукова образовалась большая пробка из-за маленькой аварии.
Недалеко от Сокола «КамАЗ» врезался во впереди стоящий грузовик «Шахман». 64-летнему водителю «КамАЗа» потребовалась помощь медиков.
А накануне утром на дороге Добринка — Верхняя Матренка столкнулись «ВАЗ-21074» и «КамАЗ» с прицепом. В аварии пострадал 67-летний водитель легкового автомобиля.
Водитель автомобиля «Инфинити» из Добровского района умудрился накопить 139 штрафов на сумму 153 000 рублей. Как только судебные приставы арестовали его машину, он тут же нашел деньги на погашение штрафов.
А Добринском районе 24-летний водитель получил 10 суток ареста за пьяную езду.
В этот раз все идет по плану. Как и обещали строители, 1 сентября для движения открывается горбатый мост, правда, он уже не горбатый, подскакивать, проезжая его, не получится, но главное — новый!
Правда, в эксплуатацию его пока не сдадут — рано. Движение откроют по трем полосам: по одной в направлении к площади Революции и по двум — к площади Победы. Параллельно строители будут достраивать тротуары по сторонам моста, его перила, стелы с обновленными барельефами, систему уличного освещения. По контракту мост должны сдать к ноябрю.
«Спешить не следует. Проверьте 100 раз на прочность и надёжность», — посоветовала Елена Звягина.
В ближайшее время начнется реконструкции еще двух мостов — на Плехановском спуске и на улице Первомайской. Так что водителям расслабляться не стоит. Не надо забывать и про мост на улице Студеновской, который уже давно ремонтируют.
Выходные порадуют жаркой погодой, не все же в офисах сидеть, из окна глядя на солнце! Завтра в Липецке, по прогнозам синоптиков, воздух прогреется до +32 градусов.
И это отнюдь не рекорд. Если помните, 31 августа 2020 года солнце нагрело воздух до +33 градусов.
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