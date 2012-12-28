Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Мать погибшего 5-месячного малыша вечером принимала мужчину и пила
Общество
Блондинка за рулём? Улица Катукова встала в пробке из-за ДТП
Происшествия
Сестра едва не зарезала младшего брата
Происшествия
Три человека попали в больницу после ДТП на перекрестке улиц Фрунзе и Неделина
Происшествия
Сегодня в Липецке: знаменитые квартирники вернулись, судьба Горбатого моста и лайфхаки, как взять отгул в День знаний
Общество
На перекрестке Неделина и Фрунзе жесткое столкновение внедорожника и двух седанов
Происшествия
1 сентября горбатый мост открывается для движения
Общество
Грузовик с ветками побил стёкла в полном пассажирами автобусе Усмань-Липецк: есть пострадавшие
Происшествия
Прокуратура готовит представление мэру Липецка из-за подготовки к стройке высотки у Нижнего парка
Общество
Осенью в Липецке начнется реконструкция двух мостов — на Плехановском спуске и на улице Первомайской
Общество
Читать все
Завтра в Липецке официально закончится сезон дорожных ремонтов
Общество
Грузовик с ветками побил стёкла в полном пассажирами автобусе Усмань-Липецк: есть пострадавшие
Происшествия
Новая смерть на воде: в Хлевном утонул 58-летний мужчина
Происшествия
На окраине Липецка столкнулись два грузовика: пострадал водитель «КамАЗа»
Происшествия
Статистика: молочные продукты и яйца продолжили дорожать в Липецкой области
Экономика
К водителю автобуса с побитыми стеклами никто из пассажиров не обращался
Происшествия
Липецкая вечЁрка: подробности гибели младенца, жесткое столкновеие и открытие горбатого моста
Общество
У дачника из Москвы в Липецкой области изъяли 186 патронов и порох
Общество
На девяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
В Липецкой области стабильно жарко
Погода в Липецке
Читать все
Общество
298
43 минуты назад
2

Липецкая вечЁрка: подробности гибели младенца, жесткое столкновеие и открытие горбатого моста

Сегодня, 30 августа, GOROD48 узнал подробности гибели пятимесячного младенца, в Липецке произошли сразу несколько ДТП, и заканчивается ремонт горбатого моста.

Истрория с гибелью пятимесячного младенца получила продолжение. Оказалось, что 33- летняя мать мальчика стояла на учете в полиции и социальных службах, как неблагополучный родитель. Малыш был ее младшим сыном, воспитанием детей липчанка не занималась.

Вечером накануне смерти ребенка, к матери приходил знакомый, с котором она выпила. Из ее рассказа следует, что ночью малыш плакал и она положила его рядом с собой.

Судебные медики пришли к выводу, что младенец захлебнулся рвотой.

«Ужас какой. Если бы ребёнка забрали, он был бы жив. Столько семей без детей сейчас, вырастили бы как родного. И любили бы и лелеяли», — считает Гостья.

Сегодня утром на перекрестке улиц Фрунзе и Неделина произошло жесткое ДТП: столкнулись  внедорожник «Лендровер» и два бюджетных седана.

Медицинская помощь понадобилась 38-летней женщине — водителю «Форда» и 52-летней женщине — водителю «Шевороле». Также в больницу доставлен 8-летний пассажир «Лендровера».

«Отличный перекресток. Как лакмусовая бумага выявляет тех, кому не место за рулём», — считает Пешеход.

«Война на дороге продолжается. Куда спешим? Свою жизнь не цените, то хотя бы чужую уважайте», — написал Дидро.

А около полудня в селе Октябрьское Усманского района пассажирский автобус маршрута № 560 «Липецк-Усмань» задел грузовик — то ли ветками в кузове, то ли стрелой манипулятора. В автобусе выбило почти все окна по левой стороне. Осколки стекол полетели в пассажиров. Предполагаемый виновник аварии остановился чрез несколько метров. Известно, что порезы получили 12-летняя девочка и водитель автобуса.

Днем при подъезде к памятнику Танкистам со стороны улицы Катукова образовалась большая пробка из-за маленькой аварии. 

Недалеко от Сокола «КамАЗ»  врезался во впереди стоящий грузовик «Шахман». 64-летнему водителю «КамАЗа» потребовалась помощь медиков. 

А накануне утром на дороге Добринка — Верхняя Матренка столкнулись «ВАЗ-21074» и «КамАЗ» с прицепом. В аварии пострадал 67-летний водитель легкового автомобиля.

Водитель автомобиля «Инфинити» из Добровского района умудрился накопить 139 штрафов на сумму 153 000 рублей. Как только судебные приставы арестовали его машину, он тут же нашел деньги на погашение штрафов.

А Добринском районе 24-летний водитель получил 10 суток ареста за пьяную езду.

В этот раз все идет по плану. Как и обещали строители, 1 сентября для движения открывается горбатый мост, правда, он уже не горбатый, подскакивать, проезжая его, не получится, но главное — новый!

Правда, в эксплуатацию его пока не сдадут — рано. Движение откроют по трем полосам: по одной в направлении к площади Революции и по двум — к площади Победы. Параллельно строители будут достраивать тротуары по сторонам моста, его перила, стелы с обновленными барельефами, систему уличного освещения. По контракту мост должны сдать к ноябрю.

«Спешить не следует. Проверьте 100 раз на прочность и надёжность», — посоветовала Елена Звягина.

В ближайшее время начнется реконструкции еще двух мостов — на Плехановском спуске и на улице Первомайской. Так что водителям расслабляться не стоит. Не надо забывать и про мост на улице Студеновской, который уже давно ремонтируют.

Выходные порадуют жаркой погодой, не все же в офисах сидеть, из окна глядя на солнце! Завтра в Липецке, по прогнозам синоптиков,  воздух прогреется до +32 градусов.

И это отнюдь не рекорд. Если помните, 31 августа 2020 года солнце нагрело воздух до +33 градусов.
вечЁрка
младенец
ДТП
горбатый мост
0
0
0
0
0

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Депутаты
32 минуты назад
Доброй ночи нашему любимому электорату
Ответить
Электорат
37 минут назад
Спокойной ночи нашим сладеньким депутатам!
Ответить
Рекомендуем
Общество
«Мы надеемся, что поставщики школьного питания просчитали все риски»
Общество
Липецкая область — в топ-30 по качеству автодорог
Здоровье
Андрей Филатов: «Прогноз на начало осени неблагополучный»
Общество
Парковочные разрешения в Липецке получили 2645 человек
Общество
2 сентября в Липецке в школу пойдут более 63,6 тысячи детей
Общество
2 сентября по всей Липецкой области будет действовать «сухой закон»
Общество
На суточный рацион бродячей собаки в приюте мэрия Липецка заложила 274 рубля
Общество
Все кандидаты в губернаторы Липецкой области — миллионеры
Общество
Во время массированной атаки БПЛА 9 августа повреждения получили 106 домов
Общество
«Подвал как убежище — так себе идея...»
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru