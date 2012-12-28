Липецкая вечЁрка: подробности гибели младенца, жесткое столкновеие и открытие горбатого моста

Сегодня, 30 августа, GOROD48 узнал подробности гибели пятимесячного младенца, в Липецке произошли сразу несколько ДТП, и заканчивается ремонт горбатого моста.