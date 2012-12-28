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Происшествия
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сегодня, 13:15
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Блондинка за рулём? Улица Катукова встала в пробке из-за ДТП
Никто не пострадал.
По сообщению очевидцев, при заезде на кольцо в среднем ряду — механическое ДТП с участием двух автомобилей, в одном из них — блондинка за рулём. Но виновник аварии пока не известен.
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