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Происшествия
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38 минут назад
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«ВАЗ» вылетел с дороги после столкновения с грузовиком
Авария произошла в Добринском районе. Пострадал 67-летний водитель.
«По предварительным сведениям, 62-летний водитель грузовика нарушил очередность проезда на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог», — сообщили в ГАИ.
В Липецке на Поперечном проезде 53-летний водитель автобуса «Мерседес» допустил падение 75-летней пассажирки. Женщина попала в больницу.
15-летняя школьница на мопеде наехала в селей Кузьминские Отвержки на 43-летнюю велосипедистку. Женщина получила травму.
В селе Аксай Усманского района съехал в кювет и врезался в опору ЛЭП автомобиль «Лада-Калина». По данным ГАИ, 29-летний водитель направлен на амбулаторное лечение.
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