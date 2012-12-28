«ВАЗ» вылетел с дороги после столкновения с грузовиком

Авария произошла в Добринском районе. Пострадал 67-летний водитель.



Утром 29 августа в Добринском районе на дороге Добринка — Верхняя Матренка столкнулись «ВАЗ-21074» и «КамАЗ» с прицепом. В аварии пострадал 67-летний водитель легкового автомобиля, его госпитализировали.«По предварительным сведениям, 62-летний водитель грузовика нарушил очередность проезда на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог», — сообщили в ГАИ.В Липецке на Поперечном проезде 53-летний водитель автобуса «Мерседес» допустил падение 75-летней пассажирки. Женщина попала в больницу.15-летняя школьница на мопеде наехала в селей Кузьминские Отвержки на 43-летнюю велосипедистку. Женщина получила травму.В селе Аксай Усманского района съехал в кювет и врезался в опору ЛЭП автомобиль «Лада-Калина». По данным ГАИ, 29-летний водитель направлен на амбулаторное лечение.