24-летний парень получил 10 суток ареста за пьяную езду

Автомобилем «ВАЗ-21061» он также управлял, не имея водительских прав.

В Добринском районе 24-летний водитель получил 10 суток ареста за пьяную езду (по части третьей статьи 12.8 КоАП РФ).По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, 27 июля этого года пьяный молодой человек управлял автомобилем «ВАЗ-21061» и был остановлен сотрудниками ДПС. При проверке документов оказалось, что водительских прав у него тоже не было.В суде водитель признал вину и раскаялся.А 27-летний водитель 20 июля в Добринке попался на повторном управлении не зарегистрированным в установленном порядке автомобилем «ВАЗ 21074». Ему назначено лишение водительских прав на 2 месяца.