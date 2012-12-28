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Происшествия
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сегодня, 14:58
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24-летний парень получил 10 суток ареста за пьяную езду
Автомобилем «ВАЗ-21061» он также управлял, не имея водительских прав.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, 27 июля этого года пьяный молодой человек управлял автомобилем «ВАЗ-21061» и был остановлен сотрудниками ДПС. При проверке документов оказалось, что водительских прав у него тоже не было.
В суде водитель признал вину и раскаялся.
А 27-летний водитель 20 июля в Добринке попался на повторном управлении не зарегистрированным в установленном порядке автомобилем «ВАЗ 21074». Ему назначено лишение водительских прав на 2 месяца.
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