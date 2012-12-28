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431
сегодня, 14:58
5

24-летний парень получил 10 суток ареста за пьяную езду

Автомобилем «ВАЗ-21061» он также управлял, не имея водительских прав.

В Добринском районе 24-летний водитель получил 10 суток ареста за пьяную езду (по части третьей статьи 12.8 КоАП РФ).

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, 27 июля этого года пьяный молодой человек управлял автомобилем «ВАЗ-21061» и был остановлен сотрудниками ДПС. При проверке документов оказалось, что водительских прав у него тоже не было.

В суде водитель признал вину и раскаялся.

А 27-летний водитель 20 июля в Добринке попался на повторном управлении не зарегистрированным в установленном порядке автомобилем «ВАЗ 21074». Ему назначено лишение водительских прав на 2 месяца.
ПДД
нарушение
пьяная езда
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Комментарии (5)

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Сначала новые
Ссёлки
сегодня, 15:42
Ну на смешили.У нас таких чудаков каждый день полно,возле поликлиники молодёжь вечерами всегда пьяная....
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Пешеход
сегодня, 15:36
На два месяца лишили. Круто. Бобла дал???
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Перед
сегодня, 15:13
кем раскаялся ,перед полицией ? А надо перед страной и всем народом !
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Внушаемый
сегодня, 15:06
Главное водитель раскаялся ! Я тоже после пьянки дня три думаю ,что больше пить не буду! А потом поновой и опять !
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Шурик
сегодня, 15:06
Пора купола на спине колоть.
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