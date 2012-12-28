На окраине Липецка столкнулись два грузовика: пострадал водитель «КамАЗа»

В ДТП попали автомобили «КамАЗ» с полуприцепом и «Шахман».

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Сегодня на подъезде к району Сокола на 299-м километре дороги Орёл-Тамбов 64-летний водитель «КамАЗа» с полуприцепом врезался во впереди стоящий грузовик «Шахман».— Предварительно, водитель «КамАЗ» «догнал» остановившийся перед пешеходным переходом автомобиль «Шахман», — рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.В ДТП пострадал водитель «КамАЗа»: мужчине оказали помощь и отпустили на амбулаторное лечение.