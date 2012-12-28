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Происшествия
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сегодня, 17:03
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На окраине Липецка столкнулись два грузовика: пострадал водитель «КамАЗа»
В ДТП попали автомобили «КамАЗ» с полуприцепом и «Шахман».
— Предварительно, водитель «КамАЗ» «догнал» остановившийся перед пешеходным переходом автомобиль «Шахман», — рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
В ДТП пострадал водитель «КамАЗа»: мужчине оказали помощь и отпустили на амбулаторное лечение.
Видео - vk.com/id32798979
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