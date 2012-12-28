Сегодня в Липецке: знаменитые квартирники вернулись, судьба Горбатого моста и лайфхаки, как взять отгул в День знаний
Прокуратура готовит представление мэру Липецка из-за подготовки к стройке высотки у Нижнего парка
Осенью в Липецке начнется реконструкции двух мостов — на Петровском спуске и на улице Первомайской
Грузовик с ветками побил стёкла в полном пассажирами автобусе Усмань-Липецк: есть пострадавшие
Происшествия
1341
сегодня, 15:42
4
Грузовик с ветками побил стёкла в полном пассажирами автобусе Усмань-Липецк: есть пострадавшие
В числе раненых осколками стекла —12-летняя девочка.
По словам пассажиров автобуса, когда тот заезжал на липецкую остановку, машина с ветками выбила в нём практически все стёкла по левой стороне. По другой версии, по автобусу ударила cтрела манипулятора, закрепленного на грузовике.
Сразу после проезда грузовика осколки полетели в пассажиров — а автобус был полным. Предполагаемый виновник аварии остановился спустя несколько метров.
Мария Шелина ехала в автобусе вместе с 12-летней дочерью. Женщина рассказала GOROD48, что у дочери, которая сидела прямо у окна, — порез на ноге. Также ранен водитель автобуса — у него была окровавлена рука и из нее торчал осколок стекла.
Мария Шелина продолжила дорогу с дочерью на попутке. Но кто-то из пассажиров вызывал скорую помощь.
Фото - vk.com/oktyabrsky48
2
0
7
1
2
Комментарии (4)