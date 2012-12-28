Грузовик с ветками побил стёкла в полном пассажирами автобусе Усмань-Липецк: есть пострадавшие

В числе раненых осколками стекла —12-летняя девочка.

Сегодня около 12:00 в селе Октябрьское Усманского района произошло ДТП с участием пассажирского автобуса маршрута №560 «Липецк-Усмань» и перевозившего ветки грузовика.По словам пассажиров автобуса, когда тот заезжал на липецкую остановку, машина с ветками выбила в нём практически все стёкла по левой стороне. По другой версии, по автобусу ударила cтрела манипулятора, закрепленного на грузовике.Сразу после проезда грузовика осколки полетели в пассажиров — а автобус был полным. Предполагаемый виновник аварии остановился спустя несколько метров.Мария Шелина ехала в автобусе вместе с 12-летней дочерью. Женщина рассказала GOROD48, что у дочери, которая сидела прямо у окна, — порез на ноге. Также ранен водитель автобуса — у него была окровавлена рука и из нее торчал осколок стекла.Мария Шелина продолжила дорогу с дочерью на попутке. Но кто-то из пассажиров вызывал скорую помощь.