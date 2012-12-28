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сегодня, 15:42
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Грузовик с ветками побил стёкла в полном пассажирами автобусе Усмань-Липецк: есть пострадавшие

В числе раненых осколками стекла —12-летняя девочка. 

Сегодня около 12:00 в селе Октябрьское Усманского района произошло ДТП с участием пассажирского автобуса маршрута №560 «Липецк-Усмань» и перевозившего ветки грузовика.

По словам пассажиров автобуса, когда тот заезжал на липецкую остановку, машина с ветками выбила в нём практически все стёкла по левой стороне. По другой версии, по автобусу ударила cтрела манипулятора, закрепленного на грузовике.

Сразу после проезда грузовика осколки полетели в пассажиров — а автобус был полным. Предполагаемый виновник аварии остановился спустя несколько метров.

Мария Шелина ехала в автобусе вместе с 12-летней дочерью. Женщина рассказала GOROD48, что у дочери, которая сидела прямо у окна, — порез на ноге. Также ранен водитель автобуса — у него была окровавлена рука и из нее торчал осколок стекла.

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Мария Шелина продолжила дорогу с дочерью на попутке. Но кто-то из пассажиров вызывал скорую помощь.

Фото - vk.com/oktyabrsky48
автобус
ДТП
транспорт
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Комментарии (4)

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житель
23 минуты назад
23.2. Перед началом и во время движения водитель обязан контролировать размещение, крепление и состояние груза во избежание его падения, создания помех для движения. 23.3. Перевозка груза допускается при условии, что он: не создает шум, не пылит, не загрязняет дорогу и окружающую среду.
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Внушаемый
29 минут назад
Видно грузовик хотел обьехать ,но ветки расщеперились ! Смотреть надо ! И привязывать! Помню на обьездной с кузова ветки на дорогу упали, так один затормозил , а камаз и маз- полуприцеп всех собрали ,камазист погиб ,в полуприцеп заехал
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житель
30 минут назад
23.4. Груз, выступающий за габариты транспортного средства спереди и сзади более чем на 1 м или сбоку более чем на 0,4 м от внешнего края габаритного огня, должен быть обозначен опознавательными знаками "Крупногабаритный груз", а в темное время суток и в условиях недостаточной видимости, кроме того, спереди - фонарем или световозвращателем белого цвета, сзади - фонарем или световозвращателем красного цвета.
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Котик
55 минут назад
Жесть
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