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1611
сегодня, 10:13
9

На перекрестке Неделина и Фрунзе жесткое столкновение внедорожника и двух седанов

Бригада скорой помощи осматривает участников ДТП.

Утром на перекрестке улиц Фрунзе и Неделина в Липецке столкнулись внедорожник «Лендровер» и два бюджетных седана.

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Как рассказали GOROD48 очевидцы последствий ДТП, «Лендровер» двигался по улице Неделина от ГАИ в сторону площади Победы, когда «Форд Фокус» выезжал на перекресток с улицей Фрунзе со стороны улицы Верхней. 

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— От сильного удара «Форд» развернуло и выбросило на тротуар. «Лендровер» в свою очередь протаранил «Шевроле», который также развернуло от удара. Пострадали две женщины в «Форде» и «Шевроле», у одной из них разбита голова. В «Лендровере» получил травмы ребенок, он жаловался на боль в руке. Их всех сейчас осматривают врачи скорой помощи , — рассказал собеседник GOROD48.

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авария
ДТП
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Комментарии (9)

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Сначала новые
Пешеход
13 минут назад
Отличный перекресток. Как лакмусовая бумага выявляет тех, кому не место за рулём.
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Викторм
37 минут назад
Джип гнал?
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Обыватель
42 минуты назад
ровер на красный летел, уже видео по сети ходит
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Man
сегодня, 10:40
Интересно, почему Лендровер без номеров?
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Город
45 минут назад
Номер на отвалившемся бампере
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И почему жуткое?
сегодня, 10:33
Скорее, идиотское!
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Если не Лендровер,
сегодня, 10:33
то значит сразу бюджетный седан))
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Олег48
сегодня, 10:31
Непонятно, тут в редакции репортеры или оценщики автомобилей работаеют? Понятие бюджетные сейчас отсутствует.
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Алкан лтз
сегодня, 10:24
Женщины стали не женщинами! Все приняли мужское цигарку, пить,штаны надели, за руль сели!!!! Все стало подобию мужчин! Вот и получают по бестолковой голове!
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