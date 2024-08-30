На перекрестке Неделина и Фрунзе жесткое столкновение внедорожника и двух седанов

Бригада скорой помощи осматривает участников ДТП.



Утром на перекрестке улиц Фрунзе и Неделина в Липецке столкнулись внедорожник «Лендровер» и два бюджетных седана.Как рассказали GOROD48 очевидцы последствий ДТП, «Лендровер» двигался по улице Неделина от ГАИ в сторону площади Победы, когда «Форд Фокус» выезжал на перекресток с улицей Фрунзе со стороны улицы Верхней.— От сильного удара «Форд» развернуло и выбросило на тротуар. «Лендровер» в свою очередь протаранил «Шевроле», который также развернуло от удара. Пострадали две женщины в «Форде» и «Шевроле», у одной из них разбита голова. В «Лендровере» получил травмы ребенок, он жаловался на боль в руке. Их всех сейчас осматривают врачи скорой помощи , — рассказал собеседник GOROD48.