В Липецкой области стабильно жарко

В ближайшие трое суток Липецкой области сохранится повышенное атмосферное давление, осадков не ожидается. Среднесуточные температуры воздуха составят 21-23 градусов тепла, что на 5-7 градусов выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 31 августа в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 6-11 м/сек. Ночью на улице от +12 до +17 градусов, днем — от +28 до +33 градусов.В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью — от +14 до +16 градусов, днем — от +30 до +32 градусов.День 31 августа стал самым теплым в Липецке в 2020 году, тогда в городе было +33. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1966 году –1 градус тепла.