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Погода в Липецке
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сегодня, 17:00
В Липецкой области стабильно жарко
В ближайшие трое суток Липецкой области сохранится повышенное атмосферное давление, осадков не ожидается. Среднесуточные температуры воздуха составят 21-23 градусов тепла, что на 5-7 градусов выше нормы.
В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью — от +14 до +16 градусов, днем — от +30 до +32 градусов.
День 31 августа стал самым теплым в Липецке в 2020 году, тогда в городе было +33. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1966 году –1 градус тепла.
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