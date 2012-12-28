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сегодня, 10:14
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Мать погибшего 5-месячного малыша вечером принимала мужчину и пила

Экспертиза установила, что сын 33-летней женщины захлебнулся рвотой.

GOROD48 стали известны подробности вчерашней трагедии — гибели 5-месячного ребенка. Оказалось, что 33-летняя мать мальчика стояла на учете в полиции и социальных службах как неблагополучный родитель.

Погибший мальчик — младший сын женщины. Воспитанием старшего, которому 15 лет, она не занималась, о нем заботилась бабушка.

В марте этого года живущая на съемной квартире женщина родила от кого-то второго ребенка, назвав мальчика популярным на Кавказе именем. С тех пор женщина находилась под опекой инспекции по делам несовершеннолетних, медиков, социальных служб, но даже такой контроль не сумел предотвратить трагедии.

— Женщина пила, приводила домой мужчин. Ее не раз привлекали к ответственности за невыполнение родительских обязанностей. Но изъять ребенка даже у такой матери не могли потому, что такие случаи сейчас крайне редки. Все делается для того, чтобы максимально спасти семью, включить у родителей ум, призвать к ответственности. Но, как видим, это получается не всегда, — так прокомментировал GOROD48 ситуацию человек, знакомый с этой трагической историей.

Из рассказа же потерявшей ребенка матери известно, что вечером к ней приходил ее знакомый. Они выпивали. Когда знакомый ушел, ребенок спал в своей кроватке. Ночью он расплакался и она положила его рядом с собой. А когда проснулась, сын был уже мертв.

Криминалисты обнаружили следы младенческой рвоты в месте, где спал ребенок. Судебные медики пришли к выводу, что он захлебнулся рвотой.

— Следственный комитет проводит доследственную проверку обстоятельств смерти младенца, — сообщили GOROD48 в пресс-службе ведомства.
смерть младенца
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Комментарии (21)

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Елена
13 минут назад
сейчас в основном рожают помногу детей неблагополучные женщины, от своих мужей или от чужих. Государство платит хорошие деньги и они не задумываются как дальше детей воспитывать.
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Соседка
13 минут назад
И где вы,соплежуйские комментаторы?Будете подтирать сопельки несчастной мамочке?
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Лиза
21 минуту назад
Несчастный ангелочек, не у той матери ты родился. Органы опеки знали, что мать пьющая, почему не изъяли ребёнка? Таким горе-мамашкам дети не нужны, нужны только детские пособия, на которые они покупают спиртное. Органы опеки как и мамашку надо привлечь к ответственности, смерть ребёнка и на их совести тоже!
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Году
33 минуты назад
Осатанели бабы, какая рождаемость, какое повышение численности населения. А надо какие-то меры принимать....
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Галина
40 минут назад
А сейчас никто ни кому не нужен, ни психически больные люди, ни дети! Всех бросили на произвол судьбы, создается только видимость работы! Потому что сидят в органах опеки тетки родственницы наших чиновников, а что, делать ничего не надо, а зарплата идет!
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Нервная мать
43 минуты назад
Судьба часто так распоряжается: кому дети не нужны, они есть, а кто их очень хочет, то родить не может. Мир несовершенен совершенно.
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16 микрорайон
46 минут назад
У нас тоже такая есть тётка... Не старая, с ребёнком лет пяти, а второй в коляске. Пьёт и водится с местными калдырями. Что ждёт детей???
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Тётя Мотя
56 минут назад
Опека тоже виновата, можно было б избежать трагедии.Малышей надо изымать у таких горе мамаш,хотя бы до года,а там уже смотреть отдать или нет.
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Мальчик
56 минут назад
Будут всех маргиналов собирать , а ребёнок так сам по себе. Зачем вы вообще такие особи рожаете? Для чего и для кого? ЗАЧЕМ??? На презервативы денег нет, а на бухло есть. Слов больше нет от этой тупости и безалаберности! Бедный ребёночек, может в следующей жизни ему повезёт!
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Зануда 48
22 минуты назад
Понятно почему, пособия. Отец ребёнка чтобы денег давал на бухло
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Мда
58 минут назад
А вот у отцов детей вы отнимаете с лёгкостью. А тут и случай редкий и семью пытались сохранить, ага, верим. Ведь семья в понимании государства - это женшина с ребенком. Так ведь по вашей же логике?
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