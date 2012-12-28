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Общество
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сегодня, 10:14
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Мать погибшего 5-месячного малыша вечером принимала мужчину и пила
Экспертиза установила, что сын 33-летней женщины захлебнулся рвотой.
Погибший мальчик — младший сын женщины. Воспитанием старшего, которому 15 лет, она не занималась, о нем заботилась бабушка.
В марте этого года живущая на съемной квартире женщина родила от кого-то второго ребенка, назвав мальчика популярным на Кавказе именем. С тех пор женщина находилась под опекой инспекции по делам несовершеннолетних, медиков, социальных служб, но даже такой контроль не сумел предотвратить трагедии.
— Женщина пила, приводила домой мужчин. Ее не раз привлекали к ответственности за невыполнение родительских обязанностей. Но изъять ребенка даже у такой матери не могли потому, что такие случаи сейчас крайне редки. Все делается для того, чтобы максимально спасти семью, включить у родителей ум, призвать к ответственности. Но, как видим, это получается не всегда, — так прокомментировал GOROD48 ситуацию человек, знакомый с этой трагической историей.
Из рассказа же потерявшей ребенка матери известно, что вечером к ней приходил ее знакомый. Они выпивали. Когда знакомый ушел, ребенок спал в своей кроватке. Ночью он расплакался и она положила его рядом с собой. А когда проснулась, сын был уже мертв.
Криминалисты обнаружили следы младенческой рвоты в месте, где спал ребенок. Судебные медики пришли к выводу, что он захлебнулся рвотой.
— Следственный комитет проводит доследственную проверку обстоятельств смерти младенца, — сообщили GOROD48 в пресс-службе ведомства.
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