Мать погибшего 15-летнего Никиты: «За неделю после смерти сына со мной так и не связался дознаватель»
Завкафедрой ЛГТУ избили в модном месте: действия нападавших расценены как умышленное причинение легкого вреда здоровью
Сегодня в Липецке: знаменитые квартирники вернулись, судьба Горбатого моста и лайфхаки, как взять отгул в День знаний
Происшествия
2364
сегодня, 10:29
13
Три человека попали в больницу после ДТП на перекрестке улиц Фрунзе и Неделина
ГАИ устанавливает обстоятельства аварии.
— Медицинская помощь понадобилась 38-летней женщине — водителю «Форда» и 52-летней женщине — водителю «Шевороле». Также в больницу доставлен 8-летний пассажир «Лендровера», — рассказали GOROD48 в полиции.
Напомним, что на перекрестке сначала столкнулись «Лендровер» и «Форд», после чего внедорожник изменил траекторию и столкнулся с «Шевроле». Седаны от ударов развернуло, при этом «Форд» перескочил бордюр и через тротуар вылетел на клумбу.
0
5
1
4
2
Комментарии (13)