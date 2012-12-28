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сегодня, 10:29
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Три человека попали в больницу после ДТП на перекрестке улиц Фрунзе и Неделина

ГАИ устанавливает обстоятельства аварии.

После утреннего ДТП на перекрестке улиц Фрунзе и Неделина в больницу были доставлены три человека, сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.

— Медицинская помощь понадобилась 38-летней женщине — водителю «Форда» и 52-летней женщине — водителю «Шевороле». Также в больницу доставлен 8-летний пассажир «Лендровера», — рассказали GOROD48 в полиции.

Напомним, что на перекрестке сначала столкнулись «Лендровер» и «Форд», после чего внедорожник изменил траекторию и столкнулся с «Шевроле». Седаны от ударов развернуло, при этом «Форд» перескочил бордюр и через тротуар вылетел на клумбу.
ДТП
внедорожник
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Комментарии (13)

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Как гость
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Сначала новые
ЛТЗ
19 минут назад
Это проклятое место
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Очередной
26 минут назад
Разворотчик, съекономил пару минут, теперь милиончик на ремонт выложит, может умнее станет. Там надо ставить камеру контроля.
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Виноват
20 минут назад
Водитель лэндровера, он несся играя в шахматы. Вечные опаздуны на тот свет
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К
36 минут назад
Тут "одна" писала, что женщины реже попадают в ДТП :) Где эта смешная комментаторша? Ау)))
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Патриот
13 минут назад
Вот именно.
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Они
21 минуту назад
Хают мотоциклистов, а сами во пожалуйста, бараны за рулём с дитем куда несся?
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Шурик
сегодня, 10:49
Открывать движение по горбатому мосту нужно быстрее, с понедельника начинается учебный год, пора отпусков заканчивается с понедельника на каждой зебре придется стоять как на светофоре, пробки будут ужасные в час пик.
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Я
сегодня, 10:48
Бабцы дорогу не поделили
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Ага,
13 минут назад
А может мужика...
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Внушаемый
сегодня, 10:41
перекресток Неделина -Фрунзе ,наверное, лидер по числу аварий !В Японии за 3 месяца сделали бы двухуровневую разязку !
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48
сегодня, 10:52
у нас 1 трубу на руднике меняют с 26.11.2023, еще ямы в новом асфальте торчат
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А шо
сегодня, 10:37
Опять прорыв?
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Гость
15 минут назад
Да мы настойчиво прорываемся в клоаку
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