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сегодня, 07:00
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Сегодня в Липецке: большой концерт на площади, реален ли МРОТ в 50 тысяч рублей?

Всё самое главное про наступивший четверг.

Дожди перестанут

На третий день июля в Липецке наконец-то потеплеет – до 22-24 градусов. Кроме того, обойдётся без существенных осадков.

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Отключение воды

С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:

- ул. Зегеля, 15;
- ул. Стаханова, 36;
- ул. Хорошавина, 2;
- ул. Шуминского, 1, 1/1, 1а, 3, 8.

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Расстанутся с комфортом и жители частного сектора на улицах Ватутина, Докучаева, Зелёной, Ильича, Ковалевской, Кошевого, Краснодонской, Лобачевского, Матросова, Панфилова, Партизанской, Севастопольской, Социалистической, Спартака, Украинской, Целинной, Цимлянской, в переулках Лесном 1-м, Лесном 2-м, Линейном, Моторном, Моторном 2-м, Садовом, Садовом 2-м, Спортивном, Театральном, Театральном 2-м.

Отключение света

С 9:00 до 17:00 в связи с ремонтом обесточат:

- ул. Асфальтная, 33а, 42, 47;
- ул. Байкальская, 29;
- ул. Владивостокская;
- ул. Владимирская, 44;
- ул. Жактовская, 1а, 12, 25, 26а, 38;
- ул. Исполкомовская, 7;
- ул. Кибальчича, 77;
- ул. Краснодарская;
- ул. Липецкая;
- ул. Майская, 18, 21;
- ул. Механизаторов;
- ул. Минская, 49а;
- ул. Морская, 19, 19а, 23, 53, 70, 93а, 97, 124;
- ул. Ново-Весовая, 14в, 14в/1, 15, 17, 18, 19, 20, 20б, 21, 22, 33;
- ул. О. Городовикова, 11;
- ул. Паровозная, 11а;
- ул. Пензенская;
- ул. Поселковая, 1а, 2а, 30в, 33, 4, 47а;
- ул. Прудная, 1, 1в, 1г, 1д;
- ул. Привокзальная, 42;
- ул. Пришкольная;
- ул. Речная, 20;
- ул. Рудничная, 17, 21, 25;
- ул. Рябиновая;
- ул. Санаторная, 5, 19а, 20;
- ул. Солнечная;
- ул. Таежная 1а, 3, 12, 15, 22, 30/1;
- ул. Тепличная, 24а, 31, 44;
- ул. Ударников, 20, 36, 36а, 38а, 49, 53, 56, 61, 90, 95;
- ул. Уступная, 2, 26;
- ул. Фруктовая, 3;
- ул. Циолковского , 24, 24/1;
- ул. Южная;
- ул. Ю. Смирнова;

- Чаплыгинское ш.,2;

- с. Ильино;
- пос. Новая жизнь;
- с. Казинка;

- Садоводчество «Ударник».

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Пробки

Следить за ситуацией на дорогах помогут «Яндекс-карты» или аналогичные приложения. Если вовремя по ним сориентироваться, то почти всегда можно объехать пробку.


Праздник на площади

Главное гулянье – на площади Клименкова перед городском Дворцом культуры. Повод – День молодёжи (6+), пусть с ним и немного запоздали. 

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Здесь и вверху фото vk.com/gdklipetsk

Вас ждут выступления лучших коллективов Городского Дворца культуры и, конечно же, главный сюрприз вечера – огненное шоу от Black Light Show А ещё - интерактивные площадки, где можно будет проявить свои таланты и способности, а также детская игровая программа, где каждый ребёнок найдёт занятие по душе. Для любителей творчества организованы мастер-классы.

Открытие выставки

Новая выставка открывается в «Доме мастера» (ул. Ленина, 2). В 16:00 пройдёт торжественная презентация вернисажа «Живопись и графика второй половины ХХ века» (6+).

Выставка из фондов Елецкого городского краеведческого музея. Представлены работы в основном выпускников Елецкого художественного училища (ныне — колледж им. Т.Н. Хренникова). Особый акцент — связь с классиков Липецкой области Виктором Сорокиным, который преподавал здесь в 1948–1957 гг. «Если бы не Елец, может, и не выжил бы в Москве как художник», - говорил Мастер.

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Одна из работ выставки

Выставка будет работать с 3 июля по 20 августа. Режим работы — ср-вс, 11:00–19:00.

Лекции

Для тех, кто хочет повысить свой культурный уровень, сегодня отличный день. В 18:00 в Липецкой областном краеведческом музее (ул. Ленина, 25) состоится лекция члена Союза дизайнеров России Владимира Зеленова «Лиможская эмаль: живопись в металле» (12+).

Речь пойдёт о старинной техники живописи по металлу, славящейся своей красотой и изысканностью.

А в культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) в 19:33 искуствовед и культуролог Андрей Ломоносов прочитает лекцию на тему «Польская архитектура первой трети XIX века» (16+).

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Андрей Ломоносов

Вечер диафильмов

В «Библиотеке» сегодня ещё и вечер диафильмов (6+), он начнётся в 18:33 – как раз можете прийти, а потом успеете ещё и на лекцию Ломоносова.

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«Живые картинки» набирают популярность не только в Липецке, а хозяйка заведения Дина Кюнбергер читает пояснительные тексты так, что в этот вид искусства невозможно не влюбиться.

Ловись, рыбка

А так хочется всё бросить и махнуть на рыбалку! Сделать это сегодня можно на законных основаниях. На пруду деревни Высокополье Грязинского района в 10:00 стартует чемпионат Липецкой области по рыболовному спорту (6+).

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Мастера будут соревноваться в ловле карпа.

Ожидания и реальность

Жители Липецкой области в опросе SuperJob высказались, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) должен составлять 51800 руб. Аппетиты липчан подросли за полугодие: в январе 2025 года минимальный доход они оценивали в 49600 руб.

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Москвичи считают, что МТРОТ в столице должен составлять в среднем 62900 руб. На втором месте по ожиданиям жителей находится Санкт-Петербург, где желаемый минимальный заработок оценивают в 59000 рублей. Третью позицию занимает Хабаровск — 58 700 рублей.

В реальности же картина другая: даже в Москве минимум равен 32 916 рублей, в городе на Неве – 28 750 руб.

Кинопремьеры

По четвергам репертуар в кинотеатрах традиционно обновляется. Вот новинки

«Не одна дома». Россия, 2025. Комедия. Режиссёр Митрий Семёнов (6+).

Маша Хаметова отправляется с папой в летнее путешествие, но душа подростка рвется к новым приключениям. На одной из остановок Маша знакомится со своей тезкой, которая совсем не хочет ехать в летний лагерь. Недолго думая, они меняются местами. В лагере Маша встречает своих «старых» знакомых — жуликов Хахаля и Няню, которые снова замышляют что-то нехорошее... Маша и ее новые друзья разрабатывают хитроумный план, чтобы остановить злодеев!

В ролях: Мария Хаметова, Алексей Маклаков, Александр Головин.

 
«Повелительница города сказок». Аргентина, 2024. Мультфильм. Режиссёр Давид Бисбано (6+)

Юная мечтательница Далия попадает в волшебный мир через портал в книге и становится главной героиней романа. Чтобы вернуться домой, ей предстоит отправиться в захватывающее путешествие по сказочному городу и найти источник магии, способный управлять историями.
«Пожиратель душ. Голоса мёртвых». Индонезия, 2025. Ужасы, триллер. Режиссёр Ули Авианто (18+)

Две сестры вынуждены вернуться в родной город, где один за другим погибли их близкие. В родительском доме происходят необъяснимые вещи. Сестры узнают, что с помощью черной магии их дядя пытался избавиться от древнего семейного проклятия - в надежде защитить племянниц. И теперь девушкам предстоит самим понять, за что же был проклят их род, и найти решение, как не стать следующими жертвами зловещей потусторонней силы.

В ролях: Хана Мапасан, Раду Фелишта, Еги Фредли.

 
Дорогие липчане! В разгар рабочей недели важные новости идут одна за другой. Жителям нашего региона удобнее всего читать свежую информацию на GOROD48. Прочёсывать весь Интернет в поисках нужной информации давно не нужно: все самое главное, интересное и полезное собрано на нашем сайте, который неспроста называют электронным именем Липецка. Мы работаем 24/7 и ждём вас на наших страницах снова и снова.
Сегодня в Липецке
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Комментарии (4)

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65+
8 минут назад
Пенсии пенсионеров после 2 кратной инфляции и повышения ЖКХ превратились в подачку нищим на паперти . Власть не собирается решать проблему пенсионеров !
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Татьяна
17 минут назад
Скоро все жители Липецка привыкнут к постоянному отключению воды и света. И долгожданной новостью будет наоборот, подача этих услуг. Например вот у нас по адресу проспект Победы 110/1 уже месяц нет горячей воды и наверное к тому времени, как её дадут, это уже будет новость федерального значения.
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дилетант
42 минуты назад
двукратная разница между реальным и желаемым для большинства доходом будет иметь политические последствия ? хотя бы на предстоящих в сентябре выборах горсовета ?
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Математик
53 минуты назад
Как говорит история МРОТ в России реален и в 75 900 рублей, как было в 1996 году, да и 82 490 рублей реален, как в 1997 году. Только счастья это никому не принесет. МРОТ должен быть 40 рублей оно же 4000 копеек и запрет спекулянтам поднимать цены.
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