Сегодня в Липецке: большой концерт на площади, реален ли МРОТ в 50 тысяч рублей?

Всё самое главное про наступивший четверг.

На третий день июля в Липецке наконец-то потеплеет – до 22-24 градусов. Кроме того, обойдётся без существенных осадков.















Отключение воды





С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:

- ул. Шуминского, 1, 1/1, 1а, 3, 8.



















- Чаплыгинское ш.,2;





- с. Ильино;





- Садоводчество «Ударник».













Пробки





Праздник на площади





Главное гулянье – на площади Клименкова перед городском Дворцом культуры. Повод – День молодёжи (6+), пусть с ним и немного запоздали.









Здесь и вверху фото vk.com/gdklipetsk





Вас ждут выступления лучших коллективов Городского Дворца культуры и, конечно же, главный сюрприз вечера – огненное шоу от Black Light Show А ещё - интерактивные площадки, где можно будет проявить свои таланты и способности, а также детская игровая программа, где каждый ребёнок найдёт занятие по душе. Для любителей творчества организованы мастер-классы.





Открытие выставки

Выставка из фондов Елецкого городского краеведческого музея. Представлены работы в основном выпускников Елецкого художественного училища (ныне — колледж им. Т.Н. Хренникова). Особый акцент — связь с классиков Липецкой области Виктором Сорокиным, который преподавал здесь в 1948–1957 гг. «Если бы не Елец, может, и не выжил бы в Москве как художник», - говорил Мастер.











Одна из работ выставки





Для тех, кто хочет повысить свой культурный уровень, сегодня отличный день. В 18:00 в Липецкой областном краеведческом музее (ул. Ленина, 25) состоится лекция члена Союза дизайнеров России Владимира Зеленова «Лиможская эмаль: живопись в металле» (12+).









А в культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) в 19:33 искуствовед и культуролог Андрей Ломоносов прочитает лекцию на тему «Польская архитектура первой трети XIX века» (16+).













Андрей Ломоносов

В «Библиотеке» сегодня ещё и вечер диафильмов (6+), он начнётся в 18:33 – как раз можете прийти, а потом успеете ещё и на лекцию Ломоносова.















А так хочется всё бросить и махнуть на рыбалку! Сделать это сегодня можно на законных основаниях. На пруду деревни Высокополье Грязинского района в 10:00 стартует чемпионат Липецкой области по рыболовному спорту (6+).









Жители Липецкой области в опросе SuperJob высказались, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) должен составлять 51800 руб. Аппетиты липчан подросли за полугодие: в январе 2025 года минимальный доход они оценивали в 49600 руб.









Москвичи считают, что МТРОТ в столице должен составлять в среднем 62900 руб. На втором месте по ожиданиям жителей находится Санкт-Петербург, где желаемый минимальный заработок оценивают в 59000 рублей. Третью позицию занимает Хабаровск — 58 700 рублей.





В реальности же картина другая: даже в Москве минимум равен 32 916 рублей, в городе на Неве – 28 750 руб.

«Не одна дома». Россия, 2025. Комедия. Режиссёр Митрий Семёнов (6+).



Маша Хаметова отправляется с папой в летнее путешествие, но душа подростка рвется к новым приключениям. На одной из остановок Маша знакомится со своей тезкой, которая совсем не хочет ехать в летний лагерь. Недолго думая, они меняются местами. В лагере Маша встречает своих «старых» знакомых — жуликов Хахаля и Няню, которые снова замышляют что-то нехорошее... Маша и ее новые друзья разрабатывают хитроумный план, чтобы остановить злодеев!





В ролях: Мария Хаметова, Алексей Маклаков, Александр Головин.

«Повелительница города сказок». Аргентина, 2024. Мультфильм. Режиссёр Давид Бисбано (6+)





«Пожиратель душ. Голоса мёртвых». Индонезия, 2025. Ужасы, триллер. Режиссёр Ули Авианто (18+)







Дорогие липчане! В разгар рабочей недели важные новости идут одна за другой. Жителям нашего региона удобнее всего читать свежую информацию на GOROD48. Прочёсывать весь Интернет в поисках нужной информации давно не нужно: все самое главное, интересное и полезное собрано на нашем сайте, который неспроста называют электронным именем Липецка. Мы работаем 24/7 и ждём вас на наших страницах снова и снова.

- ул. Зегеля, 15;- ул. Стаханова, 36;- ул. Хорошавина, 2;Расстанутся с комфортом и жители частного сектора на улицах Ватутина, Докучаева, Зелёной, Ильича, Ковалевской, Кошевого, Краснодонской, Лобачевского, Матросова, Панфилова, Партизанской, Севастопольской, Социалистической, Спартака, Украинской, Целинной, Цимлянской, в переулках Лесном 1-м, Лесном 2-м, Линейном, Моторном, Моторном 2-м, Садовом, Садовом 2-м, Спортивном, Театральном, Театральном 2-м.С 9:00 до 17:00 в связи с ремонтом обесточат:- ул. Асфальтная, 33а, 42, 47;- ул. Байкальская, 29;- ул. Владивостокская;- ул. Владимирская, 44;- ул. Жактовская, 1а, 12, 25, 26а, 38;- ул. Исполкомовская, 7;- ул. Кибальчича, 77;- ул. Краснодарская;- ул. Липецкая;- ул. Майская, 18, 21;- ул. Механизаторов;- ул. Минская, 49а;- ул. Морская, 19, 19а, 23, 53, 70, 93а, 97, 124;- ул. Ново-Весовая, 14в, 14в/1, 15, 17, 18, 19, 20, 20б, 21, 22, 33;- ул. О. Городовикова, 11;- ул. Паровозная, 11а;- ул. Пензенская;- ул. Поселковая, 1а, 2а, 30в, 33, 4, 47а;- ул. Прудная, 1, 1в, 1г, 1д;- ул. Привокзальная, 42;- ул. Пришкольная;- ул. Речная, 20;- ул. Рудничная, 17, 21, 25;- ул. Рябиновая;- ул. Санаторная, 5, 19а, 20;- ул. Солнечная;- ул. Таежная 1а, 3, 12, 15, 22, 30/1;- ул. Тепличная, 24а, 31, 44;- ул. Ударников, 20, 36, 36а, 38а, 49, 53, 56, 61, 90, 95;- ул. Уступная, 2, 26;- ул. Фруктовая, 3;- ул. Циолковского , 24, 24/1;- ул. Южная;- ул. Ю. Смирнова;- пос. Новая жизнь;- с. Казинка;Следить за ситуацией на дорогах помогут «Яндекс-карты» или аналогичные приложения. Если вовремя по ним сориентироваться, то почти всегда можно объехать пробку.Новая выставка открывается в «Доме мастера» (ул. Ленина, 2). В 16:00 пройдёт торжественная презентация вернисажа «Живопись и графика второй половины ХХ века» (6+).Выставка будет работать с 3 июля по 20 августа. Режим работы — ср-вс, 11:00–19:00.Речь пойдёт о старинной техники живописи по металлу, славящейся своей красотой и изысканностью.«Живые картинки» набирают популярность не только в Липецке, а хозяйка заведения Дина Кюнбергер читает пояснительные тексты так, что в этот вид искусства невозможно не влюбиться.Мастера будут соревноваться в ловле карпа.По четвергам репертуар в кинотеатрах традиционно обновляется. Вот новинкиЮная мечтательница Далия попадает в волшебный мир через портал в книге и становится главной героиней романа. Чтобы вернуться домой, ей предстоит отправиться в захватывающее путешествие по сказочному городу и найти источник магии, способный управлять историями.Две сестры вынуждены вернуться в родной город, где один за другим погибли их близкие. В родительском доме происходят необъяснимые вещи. Сестры узнают, что с помощью черной магии их дядя пытался избавиться от древнего семейного проклятия - в надежде защитить племянниц. И теперь девушкам предстоит самим понять, за что же был проклят их род, и найти решение, как не стать следующими жертвами зловещей потусторонней силы.Хана Мапасан, Раду Фелишта, Еги Фредли.