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Происшествия
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сегодня, 11:54
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В Добровском районе водитель «Инфинити» накопил 139 штрафов за превышение скорости
Госавтоинспекции он задолжал 153 000 рублей.
Как сообщает пресс-служба УФССП России по Липецкой области, мужчина ездил с превышением допустимой скорости движения и мер для погашения штрафов не предпринимал. Но его автомобиль «Инфинити» был остановлен и арестован в ходе совместного рейда приставов и Госавтоинспекции.
Чтобы не лишиться своего автомобиля, мужчина на следующий день погасил всю задолженность. Арест с машины был снят.
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