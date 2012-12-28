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770
сегодня, 11:54
5

В Добровском районе водитель «Инфинити» накопил 139 штрафов за превышение скорости

Госавтоинспекции он задолжал 153 000 рублей.

В Добровском районе водитель «Инфинити» накопил 139 штрафов на сумму 153 000 рублей.

Как сообщает пресс-служба УФССП России по Липецкой области, мужчина ездил с превышением допустимой скорости движения и мер для погашения штрафов не предпринимал. Но его автомобиль «Инфинити» был остановлен и арестован в ходе совместного рейда приставов и Госавтоинспекции.

Чтобы не лишиться своего автомобиля, мужчина на следующий день погасил всю задолженность. Арест с машины был снят.
ПДД
нарушение
приставы
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Комментарии (5)

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Сначала новые
Семён Семёнович
сегодня, 13:18
У водителя ВАЗ 2101 давно бы арестовали все счета, описали всё имущество и отобрали машину. А в этом случае: "Вы не понимаете - это другое".
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Дед
сегодня, 13:18
Взыщите с Инфинити Групп
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чиновник
сегодня, 13:11
на наших машинах все списывают. таков порядок
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санитар
сегодня, 12:40
Потому что не расписывался и не признавал ни один "штраф".
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zzloyzz
сегодня, 12:10
Для Добровского района машина неприметная. Хорошо что после 100 штрафов обратили внимание.
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