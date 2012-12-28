В Добровском районе водитель «Инфинити» накопил 139 штрафов за превышение скорости

Госавтоинспекции он задолжал 153 000 рублей.

В Добровском районе водитель «Инфинити» накопил 139 штрафов на сумму 153 000 рублей.Как сообщает пресс-служба УФССП России по Липецкой области, мужчина ездил с превышением допустимой скорости движения и мер для погашения штрафов не предпринимал. Но его автомобиль «Инфинити» был остановлен и арестован в ходе совместного рейда приставов и Госавтоинспекции.Чтобы не лишиться своего автомобиля, мужчина на следующий день погасил всю задолженность. Арест с машины был снят.