Липецкая вечЁрка: потасовка из-за ДТП, смерть у магазина и продажа дворца

Сегодня, 19 августа, водитель маршрутки получил в глаз из-за ДТП, мужчина умер у магазина, и стало известно, кто купил дворец в Полибино.