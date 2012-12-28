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сегодня, 20:24
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Липецкая вечЁрка: потасовка из-за ДТП, смерть у магазина и продажа дворца

Сегодня, 19 августа, водитель маршрутки получил в глаз из-за ДТП, мужчина умер у магазина, и стало известно, кто купил дворец в Полибино.

Утром на перекрестке улиц Космонавтов и Циалковского произошло мелкое ДТП: маршрутка № 359 столкнулась с внедорожником. Эта авария вряд ли был попала в СМИ, если бы не ее продолжение. За рулем «Ленд Ровера», по словам очевидцев находился офицер УФСИН. Он, якобы, избил водителя маршрутки.

— Конфликт случился из-за того, что водитель автобуса не успел рассчитаться с пассажирами и заехал за стоп-полосу на красный сигнал светофора. Он потихоньку сдавал назад и наехал на стоявший сзади автомобиль. Да, в этом ДТП виноват наш водитель. Но зачем было водителю машины, офицеру, распускать руки? — возмутился представитель перевозчика.

Офицер УФСИН заявил, что он ни на кого не нападал, водитель сам ударился о руль. Пострадавшего отвезли в офтальмологическое отделение больницы, где ему диагностировали контузию глаза. Водитель уже снял побои и написал заявление о привлечении офицера к уголовной ответственности.

Полиция начала доследственную проверку, а УФСИН — служебную. 

«Ни че себе, граждан бьёт, представляю что он делает на работе», — написал Иваныч калач.

«Эти маршруточники реально обнаглевшие, чувствуют себя королями дороги. У меня нередко тоже возникает желание дать по рогам этим баранам», — еще одно мнение от Гоши.

«Если проехал стоп-линию на красный — уже нарушил, стой, зачем назад ехать?» — не понял П.

«Самое дорогое — глупость, за неё дороже всего приходится платить», — считает Шарапов.

«Проверить этого капитана на какие шиши Ленд Ровер купил и уволить без выходного пособия, кто дал этому неадеквату руки распускать?» — возмутился нквд.

Между тем, Липецкая область заняла 23 место в рейтинге регионов по числу ДТП с пострадавшими. Рейтинг составило РИА Новости на основе данных МВД  об авариях в январе–июне 2024 года. Регионы расположены в рейтинге от самого спокойного к самому неблагополучному. 

Только за три дня, с пятницы по воскресенье, на дорогах области один человек погиб и 11 — пострадали.

А липецким врачам удалось стабилизировать состояние 14-летнего подростка, попавшего в жуткое ДТП на мопеде. Теперь его переводят в институт Рошаля.

Сегодня утром напротив дома № 47 на проспекте Победы у магазина «Пятёрочка» умер мужчина. По словам очевидцев, возможно, это произошло из-за сердечного приступа. Мужчине было 60 лет.

«5 лет до пенсии не дожил… Надо снижать пенсионный возраст. Мужчинам- лет до 55», — считает Савелий.

Усадебный комплекс Нечаева-Мальцова в Данковском районе за 32,1 миллиона рублей купил с аукциона Александр Богатиков. Предложенная им цена почти в три раза дороже стартовой.

Дворец, гиперболоидная Шуховская башня, парк с прудами и служебные постройки усадьбы объявлены памятниками архитектуры федерального значения еще в 1974 году. На реставрацию башни Шухова в Полибино и усадьбы Нечаева-Мальцова в 2013 году Минкульт выделял 10,9 млн рублей. Башню даже хотели внести в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, но этого не случилось. Позже этот объект вошел в созданный правительством Липецкой области туристско-рекреационный кластер «Шуховский».

«Ну ещё крепостных крестьян ему и жизнь удалась», — съязвила Бабаха.

«Если бы не продали вообще бы развалился. Выделенных миллионов хватило на покупку оцинковки и забивку ей окон. Но я успел внутри побывать, теперь все — хозяин появился», — написал Виктор.

«Интересно, он там что пропишется и жить будет?» — спросил комментатор.

«А может это всё и неплохо, если приведет к реанимации здания и площади. Только кто и как за этим будет следить, чтобы сохранился исторический облик. Но в любом случае, государственного желания и денег на это нет. Как будет. Всё лучше, чем как сейчас, кругом гусиное дерьмо», — считает Посетитель.

«Надеюсь, что новый хозяин вернёт дворцу первоначальный вид и он будет доступен для туристов», — добавила Лиза.

Синоптики предупредили об  аномальной жаре. Завтра в Липецке до +36 градусов.

И обратите внимание, 21 августа на улице Меркулова начнётся ремонт теплотрассы. В связи с перекрытием изменятся схемы движения общественного транспорта.


вечЁрка
ДТП
труп
аукцион
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Комментарии (3)

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Витёк
18 минут назад
Кто при погонах им всё можно а этого офицера надо проверить откуда денежки для токог авто.
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Дед
52 минуты назад
Магнитные бури, что то воздействуют на тех кто погонах......непонятная стрельба в рыбаков на Матырском водохранилище, а теперь вот и водителя автобуса избили.
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Электорат
59 минут назад
Спокойной ночи нашим сладеньким депутатам!
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