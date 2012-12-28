В Липецкой области домашние кошки терялись чуть чаще собак

В Липецкой области за прошлый год зарегистрировано 1527 случаев пропажи домашних питомцев. Потерялись и были найдены 756 собак и 771 кошка. Такие данные представлены в исследовании Всероссийской системы поиска домашних животных Pet911.ru.Всего за год в России потерялись и нашлись более 168 тысяч домашних животных, среди которых 98 тысяч кошек и 70 тысяч собак. Пик пропаж собак пришелся на январь, кошек — на июль. При том, кошки чаще теряются в теплое время, собаки — примерно одинаково в течение всего года, кроме всплеска в январе.