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Общество
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сегодня, 17:04
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В Липецкой области домашние кошки терялись чуть чаще собак
Всего за год в России потерялись и нашлись более 168 тысяч домашних животных, среди которых 98 тысяч кошек и 70 тысяч собак. Пик пропаж собак пришелся на январь, кошек — на июль. При том, кошки чаще теряются в теплое время, собаки — примерно одинаково в течение всего года, кроме всплеска в январе.
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