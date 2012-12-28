37-летний липчанин получил 22 года колонии строгого режима за изнасилование 11-летней девочки

Наркоман успел зайти за школьницей в квартиру.

По приговору суда мужчина также должен выплатить девочке компенсацию морального вреда в один миллион рублей.

Липецкий областной суд приговорил к 22 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на два года 37-летнего мужчину по делу о проникновении в жилище, склонении к употреблению наркотиков и изнасиловании несовершеннолетней. На момент совершения преступления девочке было 11 лет.По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в сентябре прошлого года находившийся в состоянии наркотического опьянения мужчина проследовал за девочкой до ее дома, и ворвался в квартиру до того, как она успела захлопнуть дверь. Там он изнасиловал девочку и склонял к употреблению наркотических средств.Также мужчина признан виновным в хранении наркотических средств, которые были изъяты у него при задержании за несколько месяцев до этих преступлений.