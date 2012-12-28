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37-летний липчанин получил 22 года колонии строгого режима за изнасилование 11-летней девочки
Происшествия
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сегодня, 16:42
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37-летний липчанин получил 22 года колонии строгого режима за изнасилование 11-летней девочки
Наркоман успел зайти за школьницей в квартиру.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в сентябре прошлого года находившийся в состоянии наркотического опьянения мужчина проследовал за девочкой до ее дома, и ворвался в квартиру до того, как она успела захлопнуть дверь. Там он изнасиловал девочку и склонял к употреблению наркотических средств.
Также мужчина признан виновным в хранении наркотических средств, которые были изъяты у него при задержании за несколько месяцев до этих преступлений.
По приговору суда мужчина также должен выплатить девочке компенсацию морального вреда в один миллион рублей.
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