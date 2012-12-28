Липецкая область оказалась на 23 месте в рейтинге регионов по ДТП с пострадавшими

Липецкая область заняла 23 место в рейтинге регионов по числу ДТП с пострадавшими. Рейтинг составило РИА Новости на основе данных МВД об авариях в январе-июне 2024 года. Регионы расположены в рейтинге от самого спокойного к самому неблагополучному.Липецкая область заняла 23-е место: за полгода в регионе зафиксировано 83,8 ДТП с пострадавшими на 100 тысяч автомобилей. Это на 12,6% меньше прошлогоднего показателя за тот же период. При этом количество погибших и раненых составило 62,4 на 100 тысяч жителей.Среди регионов Черноземья более спокойной оказалась обстановка на дорогах Белгородской области, которая заняла 20 место. Тамбовская область заняла 48 место, Воронежская – 54, Курская – 69 место.Наиболее опасным регионом стала Тува, где зафиксировано в среднем более 265 автомобильных аварий с пострадавшими на 100 тысяч автомобилей. Самая низкая аварийность с ранеными и погибшими отмечена в Чечне: 11 ДТП на 100 тысяч автомобилей. В целом по России с января по июнь 2024 года количество ДТП осталось практически таким же, как и год назад: на 100 тысяч автомобилей случается около 95 ДТП.