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Человек в погонах схлестнулся с водителем автобуса

По версии водителя, капитан внутренней службы ударил его из-за мелкого ДТП. Водителя маршрутки с подбитым глазом увезла скорая.

Сегодня утром на перекрестке улиц Космонавтов и Циолковского банальное столкновение 359-й маршрутки и внедорожника под управлением офицера УФСИН закончилось конфликтом водителей. По словам представителей компании-перевозчика, человек в форме капитана внутренней службы избил водителя автобуса на глазах многочисленных очевидцев.

Спустя час GOROD48 побывал на месте аварии. Водителя автобуса уже не было — по словам представителей частного перевозчика, его увезла скорая помощь в офтальмологическое отделение больницы на улицу Ленина. Сотрудники компании-перевозчика сказали, что на их работника напал сотрудник ФСИН. Первый его удар пришелся в глаз водителю. От остальных ударов водитель закрывал лицо. Угомонился офицер лишь тогда, когда за водителя вступились пассажиры маршрутки.

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— Конфликт случился из-за того, что водитель автобуса не усел рассчитаться с пассажирами и заехал за стоп-полосу на красный сигнал светофора. Он потихоньку сдавал назад и наехал на стоявший сзади автомобиль. Да, в этом ДТП виноват наш водитель. Но зачем было водителю машины, офицеру, распускать руки? — говорит безопасник перевозчика.

Никаких объяснений своим действиям капитан ФСИН представителям перевозчика не дал. Сказал только, что он никого не бил, что водитель сам ударился об руль.

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Капитан ФСИН отказался рассказать свою версию GOROD48. Он лишь заявил, что ни на кого не нападал. А сидевшая сзади него женщина заявила, что водителя автобуса скорая помощь забрала спустя час-полтора после аварии.

— Факт ДТП на перекрестке Космонавтов и Циолковского зафиксирован. Известно, что между водителями автобуса и «Ленд Ровера» произошел конфликт. Водитель автобуса с места происшествия был госпитализирован. Связана ли полученная им травма с конфликтом на дороге, выяснит проверка, — так прокомментировали этот случай в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.
ДТП
конфликт
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Комментарии (42)

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Сначала новые
Шарапов
4 минуты назад
Самое дорогое — глупость, за неё дороже всего приходится платить.
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Зима
5 минут назад
А дистанция, а сигналить, что дальше нельзя ?!
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Пенсионер
8 минут назад
Рубашка расстегута, на пальце татуировка. Это какой-то сиделец под вертухая косит. С выходных возвращается.
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приказ
12 минут назад
Отправить дрочуна на фронт и пусть искупит свою вину
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Владимир
14 минут назад
"Руководство заявило"- а если бы сзади ребёнок а не машина была,чтобы оно заявило.Хотят в одну руку и водить и билеты продавать а водилы по 12часов горбатят, сам попадал под такого барана-"прасти бират нэвидель".
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синий трактор
22 минуты назад
капитана к увольнению, руководителя к ответственности, под контроль прокуратуры
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Липчанин
22 минуты назад
Воспитаник Чейкина, традиции продолжают. К нему же надо, на продолжение воспитания.
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И
22 минуты назад
Что в погонах все можно что ли???
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Я
23 минуты назад
Глядя на это понимаю куда мне нужно пойти учиться и работать, главное чтобы были погоны и тогда можно делать все...
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Юрист
31 минуту назад
Как капитан УФСИН мог купить на свою зарплату ленд Ровер, стоимостью 22 миллиона рублей. Службе собственной безопасности и СК России нужно с этим разобраться
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Смотри рынок
17 минут назад
Эта рванина стоит лям
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Посум
20 минут назад
Это Freelander, стоит муку,
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Липчанин
21 минуту назад
Этому Роверу лет 10,и цена ляма полтора сейчас... Есть из за чего вспыхнуть!
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