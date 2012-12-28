Человек в погонах схлестнулся с водителем автобуса

По версии водителя, капитан внутренней службы ударил его из-за мелкого ДТП. Водителя маршрутки с подбитым глазом увезла скорая.

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Сегодня утром на перекрестке улиц Космонавтов и Циолковского банальное столкновение 359-й маршрутки и внедорожника под управлением офицера УФСИН закончилось конфликтом водителей. По словам представителей компании-перевозчика, человек в форме капитана внутренней службы избил водителя автобуса на глазах многочисленных очевидцев.Спустя час GOROD48 побывал на месте аварии. Водителя автобуса уже не было — по словам представителей частного перевозчика, его увезла скорая помощь в офтальмологическое отделение больницы на улицу Ленина. Сотрудники компании-перевозчика сказали, что на их работника напал сотрудник ФСИН. Первый его удар пришелся в глаз водителю. От остальных ударов водитель закрывал лицо. Угомонился офицер лишь тогда, когда за водителя вступились пассажиры маршрутки.— Конфликт случился из-за того, что водитель автобуса не усел рассчитаться с пассажирами и заехал за стоп-полосу на красный сигнал светофора. Он потихоньку сдавал назад и наехал на стоявший сзади автомобиль. Да, в этом ДТП виноват наш водитель. Но зачем было водителю машины, офицеру, распускать руки? — говорит безопасник перевозчика.Никаких объяснений своим действиям капитан ФСИН представителям перевозчика не дал. Сказал только, что он никого не бил, что водитель сам ударился об руль.Капитан ФСИН отказался рассказать свою версию GOROD48. Он лишь заявил, что ни на кого не нападал. А сидевшая сзади него женщина заявила, что водителя автобуса скорая помощь забрала спустя час-полтора после аварии.— Факт ДТП на перекрестке Космонавтов и Циолковского зафиксирован. Известно, что между водителями автобуса и «Ленд Ровера» произошел конфликт. Водитель автобуса с места происшествия был госпитализирован. Связана ли полученная им травма с конфликтом на дороге, выяснит проверка, — так прокомментировали этот случай в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.