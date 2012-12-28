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1763
сегодня, 13:23
13

В Липецкой области продали дворец XVIII века за 32,1 миллиона рублей

при стартовой — в 11,4 миллиона.

Госкорпорация «ДОМ.РФ» определилась с покупателем объекта культурного наследия — усадебным комплексом Нечаева-Мальцова в Данковском районе. При стартовой цене аукциона в 11 442 250 рублей дворец XVIII века продали за 32,1 миллиона.

Торги были конкурентными. На усадьбу с первой в мире 25-метровой гиперболоидной башней Владимира Шухова 1896 года были три покупателя: НКО Фонд культурных проектов и исторического наследия Нижегородской области «Бетанкур», предприниматели Сергей Машкин и Александр Богатиков. Последний и стал победителем аукциона.

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Условием заключения договора на право собственности было исполнение охранных обязательств на объекты «Парк XVIII-XIX века» и «Пруды XVIII века», соблюдение требований федерального законодательства к содержанию и использованию объектов культурного наследия. Усадебный комплекс Нечаева-Мальцова находится в Едином госреестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. Он занимает площадь 33 294 кв. метра. Усадьба расположена на берегу реки Дон в селе Полибино в 40 километрах от Куликова поля и в 45 км от Данкова. Центром исторического объекта является дворец, построенный в палладианском стиле по имени итальянского архитектора Андреа Палладио, жившего в XVI веке. В состав усадьбы входят английский парк с каскадом прудов, остатки манежа, конюшни и другие постройки, а также 25-метровая гиперболоидная башня Владимира Шухова, построенная им для Всероссийской промышленной и художественной выставки в Нижнем Новгороде и потом перевезенной в свое имение меценатом Юрием Нечаевым-Мальцовым (внучкой этой конструкции позже стала 160-метровая Радиобашня на Шаболовке в Москве).

Дворец, гиперболоидная Шуховская башня, парк с прудами и служебные постройки усадьбы были объявлены памятниками архитектуры федерального значения еще в 1974 году. На реставрацию башни Шухова в Полибино и усадьбы Нечаева-Мальцова в 2013 году Минкульт выделял 10,9 млн рублей. Башню даже хотели внести в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, но этого не случилось. Позже этот объект вошел в созданный правительством Липецкой области туристско-рекреационный кластер «Шуховский».
дворец
недвижимость
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Комментарии (13)

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Как гость
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Сначала новые
прохожий
7 минут назад
Дворец 18 века на берегу Дона ,рядом Куликово поле по цене 3-х комнатной кв-ры в москве ,с одной да надо помнить и сохранять историю от общества вандалов и воров ,а с другой кто её купил и что у него на уме...
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Интересно
26 минут назад
Он там что пропишется и жить будет)))???
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Ужас
33 минуты назад
Ну всё, можно забыть теперь туда дорогу! Щас забором всё огородят и пускать ни кого не будет, а если и будет, то за бешеные деньги! Теперь у усадьбы новый барин!
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Виктор
44 минуты назад
Если бы не продали вообще бы развалился. Выделенных миллионов хватило на покупку оцинковки и забивку ей окон. Но я успел внутри побывать, теперь все - хозяин появился.
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Александр
44 минуты назад
Сейчас нет ничего народного есть чьей-то все распродали вместе с халопами
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Бабаха
48 минут назад
Ну ещё крепостных крестьян ему и жизнь удалась)))
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федя
50 минут назад
Этож.моя ипотека на 30лет..я бы лучше дворец купил.
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Беспредел
58 минут назад
Не совсем понятно а госкорпорации этот актив мешал, то есть государству нашему? Главный вопрос зачем продавать? СССР разве продавал свое имущество?
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дилетант
16 минут назад
о распродажах музейных ценностей почитайте сами, а вот информация из нг 01.08.2021 о прощенных долгах ссср : кубе разрешили не возвращать 35 млрд.долларов долгов\ ираку 13 млрд.долларов\ афганистану 12 млрд.долларов\ монголии 11 млрд.\ кндр 11 млрд\ сирии 10 млрд\вьетнаму 9 млрд. и далее по нисходящей.
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zzloyzz
сегодня, 13:45
Остальные участники аукциона фамилией не вышли.
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Теперь
сегодня, 13:40
Заживём.
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Еще комментарии
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