В Липецкой области продали дворец XVIII века за 32,1 миллиона рублей

при стартовой — в 11,4 миллиона.

Госкорпорация «ДОМ.РФ» определилась с покупателем объекта культурного наследия — усадебным комплексом Нечаева-Мальцова в Данковском районе. При стартовой цене аукциона в 11 442 250 рублей дворец XVIII века продали за 32,1 миллиона.Торги были конкурентными. На усадьбу с первой в мире 25-метровой гиперболоидной башней Владимира Шухова 1896 года были три покупателя: НКО Фонд культурных проектов и исторического наследия Нижегородской области «Бетанкур», предприниматели Сергей Машкин и Александр Богатиков. Последний и стал победителем аукциона.Условием заключения договора на право собственности было исполнение охранных обязательств на объекты «Парк XVIII-XIX века» и «Пруды XVIII века», соблюдение требований федерального законодательства к содержанию и использованию объектов культурного наследия. Усадебный комплекс Нечаева-Мальцова находится в Едином госреестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. Он занимает площадь 33 294 кв. метра. Усадьба расположена на берегу реки Дон в селе Полибино в 40 километрах от Куликова поля и в 45 км от Данкова. Центром исторического объекта является дворец, построенный в палладианском стиле по имени итальянского архитектора Андреа Палладио, жившего в XVI веке. В состав усадьбы входят английский парк с каскадом прудов, остатки манежа, конюшни и другие постройки, а также 25-метровая гиперболоидная башня Владимира Шухова, построенная им для Всероссийской промышленной и художественной выставки в Нижнем Новгороде и потом перевезенной в свое имение меценатом Юрием Нечаевым-Мальцовым (внучкой этой конструкции позже стала 160-метровая Радиобашня на Шаболовке в Москве).Дворец, гиперболоидная Шуховская башня, парк с прудами и служебные постройки усадьбы были объявлены памятниками архитектуры федерального значения еще в 1974 году. На реставрацию башни Шухова в Полибино и усадьбы Нечаева-Мальцова в 2013 году Минкульт выделял 10,9 млн рублей. Башню даже хотели внести в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, но этого не случилось. Позже этот объект вошел в созданный правительством Липецкой области туристско-рекреационный кластер «Шуховский».