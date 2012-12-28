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27 минут назад
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В Липецке — большое отключение холодной воды

Из-за плановых ремонтных работ на сетях 8 июля с перебоями холодной воды столкнутся потребители Дачного, Матырского, Новой Жизни, станции Казинка, района Карьера, центральной части Липецка, 22-го и 24 микрорайонов, сообщили в «РВК-Липецк». 

С 09:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дома и здания №№ 19, 26, 29, 31 по улице Светлова, №№ 13, 19 по улице Ярославской, №№ 2а, 4, 4а, 4/2, 6, 8, 8а, 12, 12а, 16, 35, 37 по улице Писарева, №№ 23б, 111, 111а, 113 по улице Асфальтной, № 1б в переулке Виноградном, № 5а по улице Уральской, №№ 1, 2, 3, 3а, 4, 4б, 5, 5а, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 17, 17а, 17б, 18, 19, 20, 21, 21б, 22, 23, 23а по улице Энергостроителей, №№ 1, 1а, 2, 2а, 3, 4, 4б, 5, 6, 6а, 7, 7а, 7б, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 16, 18, 20, 22, 22а по улице Моршанской, №№ 6, 7, 8, 8б, 9, 10, 11, 12, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 43, 180 по улице Центральной, №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17в по улице Физкультурной, №№ 1, вл. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 19, 20 по улице Российской, №№ 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 по улице Сельскохозяйственной, № 12 по улице Таежной, №№ 33а, 35 по улице Ладыгина, № 2а по улице Железногорской, № 101 по улице Привокзальной. 

В этот же период без холодной воды останутся жители частного сектора улиц Нектарной, Черешневой, Лозовой, Ивовой, Ореховой, Грушевой, Радужной, Малиновой, Ромашковой, Барабанщикова, Бахаева, Ануфриева, Папанина, Надежды, Моршанской, Физкультурной, Саратовской, Российской, Солнечной, Энергостроителей, Уральской, Сельскохозяйственной, Патриотической, Добровской, Бурлакова, Зорге, Варшавской, Олимпийской, Писарева, Постышева, Дачной, Железнодорожной, Комсомольской, Артема, Тихой, Центральной, Шаумяна, Локомотивной, Бригадной, Череповецкой, Асфальтной, Липецкой, Фабричной, Кибальчича, Морской, Ладыгина, Таёжной, Пензенской, Владимирской, Фруктовой, Калужской, Кавказской, Мурманской, Железногорской, Дополнительной, Привокзальной, Фиалковой, Васильковой, Ярославской, переулков Виноградного, Жасминового, проезда Каштанового.

Подвоз воды будет организован по адресам: улица Центральная, 21, улица Энергостроителей, 8, а также по заявкам потребителей.

С 10:00 и до завершения работ не будет холодной воды в домах №№ 1, 4, 5 по улице Шевченко, № 12 по улице Вавилова, № 32 по улице Игнатьева, №№ 3/3, 5, 5/2 по улице Липовской, № 25/2 по улице Семашко, №№ 43, 51а, 55, 57 по улице Меркулова, №№ 3, 5, 7, 9, 11, 11а, 15, 21 по проспекту 60 лет СССР, №№ 116, 118, 120, 126, 128, 132 по проспекту Победы, №№ 4, 8, 10, 12, 14 по улице Катукова. 

Цистерны с водой будут находиться по адресам: улица Вавилова, 12, улица Игнатьева, 32,проспект 60 Лет СССР, 21, также воду подвезут по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды. 

отключения
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Комментарии (2)

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Сначала новые
леха
16 минут назад
по космонавтов с момента как должны были дать горячую воду 8 дней прошло. почему т.н гидравлические испытания проходят не во время плановых отключений, а после, когда труба где-то внезапно рвётся и её уже вторую неделю не могут найти. два района в ямах теперь. как кроты поработали!!!
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Из 80х
19 минут назад
Бастрыкину в Липецке надо жить.
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