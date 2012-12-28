Сегодня в Липецке: бесплатная помощь юриста, пришла белочка, горожан могут лишить наличных денег
«Надвигается большая сделка на мировом рынке»: ельчанка хотела сорвать куш и лишилась миллиона рублей
Детские площадки, парковки и озеленение: жители 36-го округа обсудили с Евсеевым приоритеты благоустройства
37-летний липчанин получил 22 года колонии строгого режима за изнасилование 11-летней девочки
Здоровье
636
сегодня, 17:02
Липчанин подавился зубным протезом
Мужчине пришли на помощь врачи областной больницы.
«Острым крючком протеза он повредил пищевод. Из дежурной больницы пациента направили в областную. Там эндоскописты извлекли протез и наложили клипсы на повреждённую стенку пищевода», — сообщает Минздрав Липецкой области.
0
3
2
2
0
Комментарии