Липчанин подавился зубным протезом

Мужчине пришли на помощь врачи областной больницы.

Вечером 5 июля 59-летний липчанин во время еды подавился зубным протезом.«Острым крючком протеза он повредил пищевод. Из дежурной больницы пациента направили в областную. Там эндоскописты извлекли протез и наложили клипсы на повреждённую стенку пищевода», — сообщает Минздрав Липецкой области.