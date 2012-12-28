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Происшествия
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сегодня, 13:43
Попавшего в жуткое ДТП на мопеде 14-летнего подростка переводят в институт Рошаля
Липецким врачам удалось стабилизировать состояние мальчика.
Напомним, подросток разбился 9 августа на улице Индустриальной в Липецке, когда не уступил дорогу «ВАЗ-2121». Помимо него в столкновении пострадали его 14-летний пассажир и 27-летняя пассажирка легкового автомобиля. Все были госпитализированы.
14-летнего водителя мопеда доставили в Областную детскую больницу в крайне тяжелом состоянии. Как рассказал GOROD48 заместитель главного врача по хирургии Александр Пашинцев, у подростка были повреждены многие внутренние органы, размозжена почка, разорвана печень, сломана бедренная кость, открылось внутреннее кровотечение.
Мальчика экстренно прооперировали. Также ему потребовалось переливание крови. Массивное кровотечение удалось остановить. Липецкие хирурги проделали ювелирную работу по восстановлению внутренних органов. А реаниматологи стабилизировали состояние подростка.
Липецкие врачи также прибегли к телемедицине — их консультировали коллеги из Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии. А сегодня мальчика отправят на долечивание в институт Рошаля. Состояние ребенка еще тяжелое (он находится на ИВЛ), но уже стабильное.
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