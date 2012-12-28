На дорогу по улице Кривенкова течет поток питьевой воды

«РВК-Липецк» пообещал включить ремонт водопровода в 27-м микрорайоне в план работ.

Сегодня наши читатели сообщили, что на дорогу по улице Кривенкова потекла вода из 27-го микрорайона.«Утечка на сетях водоснабжения в районе улицы Кривенкова обследована ремонтной бригадой горводоканала и внесена в план работ, — рассказали в «РВК-Липецк». — Порыв будет устранен с учетом наличия нештатных ситуаций на сетях, требующих незамедлительного реагирования».