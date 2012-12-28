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Сегодня в Липецке: от горожан сбегают кошки и собаки, при трудоустройстве больше не нужен опыт работы
Общество
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сегодня, 13:12
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На дорогу по улице Кривенкова течет поток питьевой воды
«РВК-Липецк» пообещал включить ремонт водопровода в 27-м микрорайоне в план работ.
«Утечка на сетях водоснабжения в районе улицы Кривенкова обследована ремонтной бригадой горводоканала и внесена в план работ, — рассказали в «РВК-Липецк». — Порыв будет устранен с учетом наличия нештатных ситуаций на сетях, требующих незамедлительного реагирования».
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