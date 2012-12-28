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Происшествия
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сегодня, 09:54
На трассе «Дон» в Хлевенском районе сгорела «ГАЗель»
А в селе Сселки — частная пилорама.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Липецкой области, вчера днём в Липецке у дома №23А по улице Ангарской сгорели три пластиковых мусорных контейнера. К дому №1 по улице Качалова и к дому №14 по улице Белана пожарные выезжали на подгорание пищи.
В Грязях сгорело 30 квадратных метров мусора на улице Марины Расковой.
В селе Ленино Липецкого округа на улице Пшеничной произошло короткое замыкание в трансформаторе. К счастью, обошлось без пожара.
А в селе Сселки на улице Ленина, 9В сгорела частная пилорама.
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