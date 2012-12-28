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654
сегодня, 16:41
10

Перекрывается движение на пересечении проспекта 60 лет СССР с улицей Меркулова

21 августа на улице Меркулова начнётся ремонт теплотрассы. В связи с перекрытием изменятся схемы движения общественного транспорта.

21 августа «Квадра» начнет реконструкцию теплосети диаметром 822 мм на улице Меркулова. Работы начнутся в тепловой камере на территории Октябрьского рынка и завершатся в тепловой камере на пересечении улиц Меркулова и Катукова. 

Реконструкция будет выполнена в два этапа, чтобы не оставлять горожан без горячего водоснабжения на длительный срок: сначала энергетики заменят трубы от Октябрьского рынка, включая участок под трамвайными путями, а затем теплотрассу со стороны улицы Меркулова.

На время перекрытия движения изменятся схемы движения автобусов №№ 1т, 5, 27, 50, 308, 315, 324, 343, 347. 

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отключения
общественный транспорт
дорожное движение
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Комментарии (10)

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Как гость
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Сначала новые
Шустрик
15 минут назад
822 мм. трубы не бывает!
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Логик
24 минуты назад
Если есть свежий асфальт, то его надо раскурочить. Логично.
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немытый
сегодня, 17:10
Как своевременно, 22 августа должны были горячую воду включить :) теперь когда? ещё месяц без воды сидеть?
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Ventura
сегодня, 17:08
Вечерние рейсы автобусов 24 и 324 можно назвать настоящим испытанием для тех, кто решает воспользоваться общественным транспортом. Расписание этих маршрутов выглядит довольно непоследовательным ежедневно пропускаются рейсы вроде бы в один день вечером ездят, а на следующий – опять нет.
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Думаю
сегодня, 16:58
Потом на этом месте когда они дырку заделают и "асфальт" Положат будет трамплин в небо....
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Гы-гы
сегодня, 16:50
А почему не меняли когда движение перекрывали и рельсы укладывали?
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Лип
сегодня, 17:11
Это было бы слишком просто....надо людям сделать как можно не удобнее
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смотритель зоопарка
сегодня, 16:50
там новая дорога лежит не помню? ну раз квадра, значит лежит)
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Владимир.
сегодня, 16:49
Наконецто стали делать что то до укладки асфальта...
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Позитив
сегодня, 16:51
А как же трамвайные пути???!!!
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