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Общество
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сегодня, 16:41
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Перекрывается движение на пересечении проспекта 60 лет СССР с улицей Меркулова
21 августа на улице Меркулова начнётся ремонт теплотрассы. В связи с перекрытием изменятся схемы движения общественного транспорта.
Реконструкция будет выполнена в два этапа, чтобы не оставлять горожан без горячего водоснабжения на длительный срок: сначала энергетики заменят трубы от Октябрьского рынка, включая участок под трамвайными путями, а затем теплотрассу со стороны улицы Меркулова.
На время перекрытия движения изменятся схемы движения автобусов №№ 1т, 5, 27, 50, 308, 315, 324, 343, 347.
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