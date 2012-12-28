Перекрывается движение на пересечении проспекта 60 лет СССР с улицей Меркулова

21 августа на улице Меркулова начнётся ремонт теплотрассы. В связи с перекрытием изменятся схемы движения общественного транспорта.





21 августа «Квадра» начнет реконструкцию теплосети диаметром 822 мм на улице Меркулова. Работы начнутся в тепловой камере на территории Октябрьского рынка и завершатся в тепловой камере на пересечении улиц Меркулова и Катукова.Реконструкция будет выполнена в два этапа, чтобы не оставлять горожан без горячего водоснабжения на длительный срок: сначала энергетики заменят трубы от Октябрьского рынка, включая участок под трамвайными путями, а затем теплотрассу со стороны улицы Меркулова.На время перекрытия движения изменятся схемы движения автобусов №№ 1т, 5, 27, 50, 308, 315, 324, 343, 347.