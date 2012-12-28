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Общество
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сегодня, 15:18
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После стычки с капитаном ФСИН водителю маршрутки диагностировали контузию глаза
Водитель снял побои и написал заявление о привлечении офицера к уголовной ответственности.
— Я чуть заехал за стоп-полосу на красный сигнал светофора, потому что не успел дать сдачи пассажиру. Стал потихоньку сдавать назад и уткнулся в бампер остановившегося за автобусом внедорожника. Поняв, что совершил ДТП, вышел на улицу. Ко мне подбежал человек в офицерской форме, я не разобрал, какого ведомства, и сразу ударил меня в глаз кулаком. Вы представляете! Я к такому обороту, понятно, готов не был. Все случилось совершенно неожиданно для меня! — рассказал нам о случившемся водитель Сергей Першин.
По словам Сергея, офицер еще несколько раз его ударил:
— А что меня бить-то — во мне едва ли 50 килограмм, я небольшого росточка. А вы этого амбала видели? Но я все же попытался защищаться, отмахивался от него.
Когда пассажиры маршрутки возмутились происходящим, офицер сел в свой «Ленд Ровер».
Сергей Першин выставил аварийный знак на дорогу позади внедорожника, позвонил своему начальству и рассказал о нападении.
— Один из моих пассажиров оказался с юридическим образованием. Когда на место конфликта приехали наш инженер и безопасник, он написал свои показания, оставил контактный номер. Я же вызвал скорую помощь, так как у меня разболелся глаз. Из него постоянно текли слезы, я не мог его открыть. В больнице мне диагностировали ушиб глазного яблока и тканей глазницы, контузию глаза I и II степени. Мне назначили лечение. После этого меня отвезли к судебным медикам на экспертизу. Мне сказали, что нужно будет пройти повторное исследование через два дня. Последней точкой моего маршрута стал отдел полиции на Титова, где я написал заявление о привлечении напавшего на меня к уголовной ответственности, — сообщил водитель автобуса.
В свою очередь в редакцию GOROD48 позвонили из пресс-службы УФСИН по Липецкой области и сказали, что готовят пресс-релиз с комментарием.
А в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области нам сообщили, что полиция проводит доследственную проверку.
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