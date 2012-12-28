Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Человек в погонах схлестнулся с водителем автобуса
Происшествия
Сегодня в Липецке: въезд в один из микрорайонов перекроют, языком богатых липчан станет китайский?
Общество
На проспекте Победы у магазина умер мужчина
Происшествия
На двух десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Установлена личность умершего на улице у магазина мужчины
Происшествия
В Липецкой области продали дворец XVIII века за 32,1 миллиона рублей
Общество
В Липецке из тела пятилетней девочки вытащили металлический книпсер
Здоровье
Пенсионер обокрал нанимателей и вывез с их полей 155 тонн кукурузы
Происшествия
Попавшего в жуткое ДТП на мопеде 14-летнего подростка переводят в институт Рошаля
Происшествия
После стычки с капитаном ФСИН водителю маршрутки диагностировали контузию глаза
Общество
Читать все
В Липецкой области продали дворец XVIII века за 32,1 миллиона рублей
Общество
После стычки с капитаном ФСИН водителю маршрутки диагностировали контузию глаза
Общество
65-летнюю женщину обманули через «Телеграм» на 1,8 миллиона рублей
Происшествия
Взорвавшееся колесо, столкнувшиеся мотоциклы, и опасные самокаты: какие ДТП произошли в выходные
Происшествия
Выброшенная из окна посуда попала в стекло «Лада Весты»
Происшествия
Попавшего в жуткое ДТП на мопеде 14-летнего подростка переводят в институт Рошаля
Происшествия
В границах заказника задержали подводного охотника
Происшествия
Установку памятника Теперику и Белану перенесли на ноябрь
Общество
Стоп, снято: ссора с соседом из-за съёмки на телефон обошлась 45-летней женщине в 4000 рублей
Происшествия
Липецкая область оказалась на 23 месте в рейтинге регионов по ДТП с пострадавшими
Общество
Читать все
Общество
1876
сегодня, 15:18
10

После стычки с капитаном ФСИН водителю маршрутки диагностировали контузию глаза

Водитель снял побои и написал заявление о привлечении офицера к уголовной ответственности.

GOROD48 пообщался с водителем 359-й маршрутки, пострадавшем сегодня утром в стычке на перекрестке улиц Космонавтов и Циолковского.

— Я чуть заехал за стоп-полосу на красный сигнал светофора, потому что не успел дать сдачи пассажиру. Стал потихоньку сдавать назад и уткнулся в бампер остановившегося за автобусом внедорожника. Поняв, что совершил ДТП, вышел на улицу. Ко мне подбежал человек в офицерской форме, я не разобрал, какого ведомства, и сразу ударил меня в глаз кулаком. Вы представляете! Я к такому обороту, понятно, готов не был. Все случилось совершенно неожиданно для меня! — рассказал нам о случившемся водитель Сергей Першин.

По словам Сергея, офицер еще несколько раз его ударил:

— А что меня бить-то — во мне едва ли 50 килограмм, я небольшого росточка. А вы этого амбала видели? Но я все же попытался защищаться, отмахивался от него.

Когда пассажиры маршрутки возмутились происходящим, офицер сел в свой «Ленд Ровер».

8c20b310-9931-4bb3-bc75-7a568ad3bf06.jpg

9c0afc20-55cc-4b28-bc6f-29b9e8fa626f.jpg

Сергей Першин выставил аварийный знак на дорогу позади внедорожника, позвонил своему начальству и рассказал о нападении.

— Один из моих пассажиров оказался с юридическим образованием. Когда на место конфликта приехали наш инженер и безопасник, он написал свои показания, оставил контактный номер. Я же вызвал скорую помощь, так как у меня разболелся глаз. Из него постоянно текли слезы, я не мог его открыть. В больнице мне диагностировали ушиб глазного яблока и тканей глазницы, контузию глаза I и II степени. Мне назначили лечение. После этого меня отвезли к судебным медикам на экспертизу. Мне сказали, что нужно будет пройти повторное исследование через два дня. Последней точкой моего маршрута стал отдел полиции на Титова, где я написал заявление о привлечении напавшего на меня к уголовной ответственности, — сообщил водитель автобуса.

В свою очередь в редакцию GOROD48 позвонили из пресс-службы УФСИН по Липецкой области и сказали, что готовят пресс-релиз с комментарием.

А в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области нам сообщили, что полиция проводит доследственную проверку.
ДТП
конфликт
0
5
13
2
3

Комментарии (11)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Гость
3 минуты назад
На видео видно, что драка была. Хотя капитан УФСИН утверждал иное. Получается была драка, потом водитель сёл за руль и несколько раз об руль ударился, если верить словам капитана. Смех, да и только
Ответить
Не заблуждайтесь
4 минуты назад
Офицеры только в МО, МВД, ФСБ, ГРУ а этот одет в спец одежду для спец учереждения и не более...
Ответить
Манагер
28 минут назад
В форме, при погонах и при исполнении находился. Однозначно наказать самым суровым образом в плоть до лишения погон, а его непосредственному начальнику строгий дисциплинарный выговор с понижением в звании! Что бы другим было не повадно творить самосуд! Такие драчуны не должны служить в органах правопорядка. Что косается по возмещению здоровью водителю автобуса - неплохо ба назначить выплату по 10 средних зарплат от зарплат и драчуна и его непосредственного начальника. Пускай уже начальник сам с подчинённым разбирается....
Ответить
Юрист
35 минут назад
Во ФСИН нет офицеров (офицерских званий), у них только спец звания. Офицеры только в ВС РФ и ФСБ.
Ответить
zzloyzz
44 минуты назад
Откуда иномарка у капитана?
Ответить
Пророк
45 минут назад
Это все из за этого светофора.водители бояться на штраф влететь.вот вам и дтп и нервы.на линию или не успел проехать светофор плати 5 тыщ.
Ответить
Animal Planet.
47 минут назад
Кто дал право распускать руки?
Ответить
Ольга
сегодня, 15:32
Жалко водителя.
Ответить
Баба Нюра
сегодня, 15:25
Ещё со школьной скамьи помню, кто после школы шёл в надзиратели. Всё отвратительное в одном флаконе.
Ответить
Ну
7 минут назад
Точно.
Ответить
Рекомендуем
Общество
«Мы надеемся, что поставщики школьного питания просчитали все риски»
Общество
Липецкая область — в топ-30 по качеству автодорог
Здоровье
Андрей Филатов: «Прогноз на начало осени неблагополучный»
Общество
Парковочные разрешения в Липецке получили 2645 человек
Общество
2 сентября в Липецке в школу пойдут более 63,6 тысячи детей
Общество
2 сентября по всей Липецкой области будет действовать «сухой закон»
Общество
На суточный рацион бродячей собаки в приюте мэрия Липецка заложила 274 рубля
Общество
Все кандидаты в губернаторы Липецкой области — миллионеры
Общество
Во время массированной атаки БПЛА 9 августа повреждения получили 106 домов
Общество
«Подвал как убежище — так себе идея...»
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru