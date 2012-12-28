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Здоровье
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19 минут назад
Врачи из Льва Толстого временно будут работать в Данкове
Пока в затопленной больнице продолжается ремонт.
«Направили соответствующее письмо в прокуратуру района. Контракт с подрядчиком ООО «ИТ- ПАРК ЛИПЕЦК» расторгнут в одностороннем порядке. Плюс будем требовать возмещение ущерба. Еще с января этого года министерство здравоохранения вело претензионную работу, указывая подрядчику на недопустимость срыва сроков ремонта. Не вняли. И в итоге бездействие подрядчика привело к приостановке стационарной помощи в поселке и ущербу государственному учреждению», — рассказала Анна Маркова.
Напомним, Лев-Толстовская больница с 1 марта вошла в состав Данковской центральной районной больницы. А 4 июня во время ливня там протекла крыша, затопило второй этаж и обвалилась часть потолка. Как тогда рассказал заместитель главного врача по медицинской части Данковской ЦРБ Эдуард Долгих, проблемы начались ещё со снегом в январе-феврале этого года. В сентябре прошлого года был заключен контракт на ремонт крыши, в октябре-ноябре прошлого года подрядчик приступил к работе. Но он её не закончил в срок, в зиму крыша осталась не закрытой. В итоге контракт с фирмой был расторгнут, ремонтировать крышу больницы продолжает другая организация.
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