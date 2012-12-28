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19 минут назад

Врачи из Льва Толстого временно будут работать в Данкове

Пока в затопленной больнице продолжается ремонт.

Министр здравоохранения Липецкой области Анна Маркова сообщила о принимаемых мерах в отношении недобросовестного подрядчика, по чьей вине затопило больницу во Льве-Толстом, и судьбе персонала и пациентов. Сейчас во Льве Толстом работают поликлиника, приемное отделение, скорая помощь, инфекционное отделение. Станционарную медицинскую помощь оказывают в Данкове, перевозка пациентов отлажена. Также стараются сохранить коллектив: часть сотрудников останется во Льве Толстом, часть временно будет работать в Данкове.

«Направили соответствующее письмо в прокуратуру района. Контракт с подрядчиком ООО «ИТ- ПАРК ЛИПЕЦК» расторгнут в одностороннем порядке. Плюс будем требовать возмещение ущерба. Еще с января этого года министерство здравоохранения вело претензионную работу, указывая подрядчику на недопустимость срыва сроков ремонта. Не вняли. И в итоге бездействие подрядчика привело к приостановке стационарной помощи в поселке и ущербу государственному учреждению», — рассказала Анна Маркова.

Напомним, Лев-Толстовская больница с 1 марта вошла в состав Данковской центральной районной больницы. А 4 июня во время ливня там протекла крыша, затопило второй этаж и обвалилась часть потолка. Как тогда рассказал заместитель главного врача по медицинской части Данковской ЦРБ Эдуард Долгих, проблемы начались ещё со снегом в январе-феврале этого года. В сентябре прошлого года был заключен контракт на ремонт крыши, в октябре-ноябре прошлого года подрядчик приступил к работе. Но он её не закончил в срок, в зиму крыша осталась не закрытой. В итоге контракт с фирмой был расторгнут, ремонтировать крышу больницы продолжает другая организация.
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