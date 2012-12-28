Взорвавшееся колесо, столкнувшиеся мотоциклы, и опасные самокаты: какие ДТП произошли в выходные

За три дня, с пятницы по воскресенье, на дорогах области один человек погиб и 11 — пострадали.



Несколько необычных аварий произошли в эти выходные на дорогах области. Одна из них случилась 18 августа на трассе «Дон» в Становлянском районе: у автомобиля «Рено Премиум» взорвалось правое переднее колесо, и машина врезалась сначала в барьерное ограждение, затем в столб, а потом съехала в кювет. 37-летний водитель «Рено» госпитализирован.В этот же день на улице Мира в селе Двуречки Грязинского района столкнулись два мотоцикла, причем первым управлял 15-летний подросток, а вторым — 13-летний. Оба юных байкера и 14-летний пассажир одного из них доставлены в больницу.18 августа в елецкой городской больнице №1 умер 38-летний водитель мотоцикла «Ямаха». В воскресную ночь он наехал на дорожное ограждение в деревне Ивановка Елецкого района.Водители двухколесного транспорта стали участниками еще двух ДТП.16 августа в Чаплыгинском районе на дороге Чаплыгин-Троекурово 32-летний водитель «Ситроена» сбил 21-летнего парня на электросамокате. Юношу доставили в больницу. А на следующий день в липецком селе Новая Деревня 69-летняя женщина на электросамокатке сбила 63-летнюю женщину-пешехода. Пострадавшая госпитализирована в ЛГБ №4.Четыре столкновения автомобилей произошли 17 и 16 августа.Утром пятницы в Липецке на улице Ильича столкнулись два «Рено Меган». В аварии пострадала 37-летняя женщина-водитель. По данным автоинспекции, она нарушила очередность проезда. Женщине оказали медицинскую помощь, госпитализация ей не понадобилась.На дороге Липецк-Октябрьское-Усмань столкнулись «Фольксваген Поло» под управлением 62-летнего водителя и «КамАЗ», которым управлял 33-летний мужчина. В ДТП пострадала 58-летняя пассажирка «Фольксвагена», она госпитализирована.Вечером в субботу на улице Ушинского в Липецке столкнулись «Ниссан Альмера» и «Киа Рио». В аварии пострадал годовалый пассажир «Киа». Ребенку оказали медицинскую помощь и отправили домой.Этим же вечером в на улице Коммунаров столкнулись «Лада Гранта» и «Лада Веста». Травмы в аварии получили 29-летняя женщина — водитель «Гранты» и ее 34-летний пассажир. Оба доставлены в больницу.«16, 17 и 18 августа на дорогах области выявлены 8130 нарушений ПДД. За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности привлечены 25 водителей, за неиспользование ремней безопасности — 160. С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 7464 случаев превышения скорости.Также зафиксировано 80 столкновений автомобилей, в которых не было пострадавших», — рассказали в ГАИ.