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36 минут назад
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Взорвавшееся колесо, столкнувшиеся мотоциклы, и опасные самокаты: какие ДТП произошли в выходные

За три дня, с пятницы по воскресенье, на дорогах области один человек погиб и 11 — пострадали.

Несколько необычных аварий произошли в эти выходные на дорогах области. Одна из них случилась 18 августа на трассе «Дон» в Становлянском районе: у автомобиля «Рено Премиум» взорвалось правое переднее колесо, и машина врезалась сначала в барьерное ограждение, затем в столб, а потом съехала в кювет. 37-летний водитель «Рено» госпитализирован. 

В этот же день на улице Мира в селе Двуречки Грязинского района столкнулись два мотоцикла, причем первым управлял 15-летний подросток, а вторым — 13-летний. Оба юных байкера и 14-летний пассажир одного из них доставлены в больницу.

18 августа в елецкой городской больнице №1 умер 38-летний водитель мотоцикла «Ямаха». В воскресную ночь он наехал на дорожное ограждение в деревне Ивановка Елецкого района. 

Водители двухколесного транспорта стали участниками еще двух ДТП.

16 августа в Чаплыгинском районе на дороге Чаплыгин-Троекурово 32-летний водитель «Ситроена» сбил 21-летнего парня на электросамокате. Юношу доставили в больницу. А на следующий день в липецком селе Новая Деревня 69-летняя женщина на электросамокатке сбила 63-летнюю женщину-пешехода. Пострадавшая госпитализирована в ЛГБ №4.

Четыре столкновения автомобилей произошли 17 и 16 августа.

Утром пятницы в Липецке на улице Ильича столкнулись два «Рено Меган». В аварии пострадала 37-летняя женщина-водитель. По данным автоинспекции, она нарушила очередность проезда. Женщине оказали медицинскую помощь, госпитализация ей не понадобилась. 

На дороге Липецк-Октябрьское-Усмань столкнулись «Фольксваген Поло» под управлением 62-летнего водителя и «КамАЗ», которым управлял 33-летний мужчина. В ДТП пострадала 58-летняя пассажирка «Фольксвагена», она госпитализирована.

Вечером в субботу на улице Ушинского в Липецке столкнулись «Ниссан Альмера» и «Киа Рио». В аварии пострадал годовалый пассажир «Киа». Ребенку оказали медицинскую помощь и отправили домой.

Этим же вечером в на улице Коммунаров столкнулись «Лада Гранта» и «Лада Веста». Травмы в аварии получили 29-летняя женщина — водитель «Гранты» и ее 34-летний пассажир. Оба доставлены в больницу.

«16, 17 и 18 августа на дорогах области выявлены 8130 нарушений ПДД. За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности привлечены 25 водителей, за неиспользование ремней безопасности — 160. С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 7464 случаев превышения скорости.

Также зафиксировано 80 столкновений автомобилей, в которых не было пострадавших», — рассказали в ГАИ.

авария
ДТП
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Комментарии (2)

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Сначала новые
До коле????
3 минуты назад
9, 10, 11 мкр замучили своими тарахтелками!!! Каждую ночь! Установите здесь патруль!!!
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Крик души
28 минут назад
Когда же в городе будет мотобат, как во всех крупных городах? Ну достали моты без фар с пьяными наездниками....
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