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52 минуты назад

Липецк занял 57 место в рейтинге городов по зарплатам в отраслях

Липецк оказался на 57 месте в рейтинге 100 городов по уровню зарплат. Отрасль с самыми высокими доходами работников — «обрабатывающие производства», в среднем специалисты зарабатывают 98 тысяч рублей в месяц. Такие данные приводятся в исследовании РИА Новости. 

Оценка оплаты труда в отраслях произведена на основе данных официальной статистики по средним заработным платам за первый квартал 2025 года. В исследовании рассмотрены зарплаты постоянных сотрудников по полному кругу организаций в сферах деятельности, где заняты не менее 3% работников города. В рейтинге представлены 100 крупнейших городов России (столицы регионов и города с наибольшей численностью жителей и рабочих мест). При расчетах учтена выплата подоходного налога.

Первое место рейтинга занял Южно-Сахалинск, где зарплаты в добывающей отрасли составляют 445 тысяч рублей в месяц. На втором месте Москва, где сферой с наивысшими заработками стали банки и финансовые услуги с зарплатой 293 тысячи рублей. На третьем месте Анадырь, здесь самые высокие зарплаты в строительстве — 282 тысячи рублей в месяц. На последнем месте рейтинга — Элиста, где отраслью с наивысшей зарплатой является госслужба, чиновники в среднем получают 54 тысячи рублей.

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