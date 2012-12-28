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Происшествия
2008
сегодня, 13:18
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Установлена личность умершего на улице у магазина мужчины
Мужчина скончался утром на проспекте Победы.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, мужчине было 60 лет.
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