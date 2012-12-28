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сегодня, 11:43
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Завтра в Липецкой области ожидается аномальная жара

Средняя температура воздуха в регионе будет выше нормы на 7 градусов.

Завтра, 20 августа, на территории Липецкой области ожидается опасное метеорологическое явление — сильная жара. Как рассказала GOROD48 дежурный синоптик Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Елена Зиборова, воздух может прогреться до +35 градусов. Это на 7 градусов выше средних значений.





— Зной принесет теплый воздух с Балканского полуострова, — пояснила Елена Зиборова.

При этом завтрашнюю жару вряд ли можно будет назвать рекордной. 20 августа 1946 года в Липецкой области воздух прогрелся до +37 градусов.



Опасное метеорологическое явление ожидается только один день. В среду и четверг жара чуть-чуть спадет. Температура будет колебаться в диапозоне от +28 до +33 градусов. Местами возможны кратковременные дожди и грозы. 23 и 24 августа синоптики ожидают от +25 до +30 градусов.


погода
жара
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Комментарии (3)

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Сначала новые
Позитив
22 минуты назад
Как же хорошо - лето продолжается!!! Хотелось бы и сентября жаркого!!!
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Кукишъ
59 минут назад
Лучше бы снега,да морозы циклон принес!
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Animal planet.
29 минут назад
Точно. Достало уже это лето.
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