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Общество
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сегодня, 11:43
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Завтра в Липецкой области ожидается аномальная жара
Средняя температура воздуха в регионе будет выше нормы на 7 градусов.
— Зной принесет теплый воздух с Балканского полуострова, — пояснила Елена Зиборова.
При этом завтрашнюю жару вряд ли можно будет назвать рекордной. 20 августа 1946 года в Липецкой области воздух прогрелся до +37 градусов.
Опасное метеорологическое явление ожидается только один день. В среду и четверг жара чуть-чуть спадет. Температура будет колебаться в диапозоне от +28 до +33 градусов. Местами возможны кратковременные дожди и грозы. 23 и 24 августа синоптики ожидают от +25 до +30 градусов.
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