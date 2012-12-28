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Погода в Липецке
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сегодня, 17:00
В Липецкую область на один день придет сильная жара
20 августа на территории Липецкой области ожидается опасное метеорологическое явление — сильная жара, максимальная температура воздуха достигнет 36 градусов.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 20 августа в Липецкой области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/сек. Температура воздуха ночью от +14 до +19 градусов, днем — сильная жара от +31 до +36 градусов.
В Липецке переменная облачность, без существенных осадков. Ночью на улице — от +16 до +18 градусов, днем — от +34 до +36 градусов.
День 20 августа стал самым теплым в Липецке в 1946 году, тогда в городе было +37. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1980 году –5 градусов тепла.
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