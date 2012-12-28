В Липецкую область на один день придет сильная жара

20 августа на территории Липецкой области ожидается опасное метеорологическое явление — сильная жара, максимальная температура воздуха достигнет 36 градусов.





В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться в области повышенного атмосферного давления, погода ожидается жаркой, днем местами возможен небольшой дождь с грозой. Среднесуточные температуры воздуха составят: 20 августа — 25-26 градусов тепла, что на 7 градусов выше нормы, 21 и 22 августа — 20-24 градуса тепла, что на 3-5 градусов выше нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 20 августа в Липецкой области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/сек. Температура воздуха ночью от +14 до +19 градусов, днем — сильная жара от +31 до +36 градусов.В Липецке переменная облачность, без существенных осадков. Ночью на улице — от +16 до +18 градусов, днем — от +34 до +36 градусов.День 20 августа стал самым теплым в Липецке в 1946 году, тогда в городе было +37. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1980 году –5 градусов тепла.