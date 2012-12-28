На Матырском водохранилище стреляли, брали лодку на абордаж и угрожали похоронить двух стариков
Сегодня в Липецке: въезд в один из микрорайонов перекроют, языком богатых липчан станет китайский?
На Матырском водохранилище стреляли, брали лодку на абордаж и угрожали похоронить двух стариков
Сегодня в Липецке: въезд в один из микрорайонов перекроют, языком богатых липчан станет китайский?
Происшествия
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27 минут назад
На проспекте Победы у магазина умер мужчина
Cообщение о смерти мужчины поступило в полицию, оперативная группа выехала на место.
— Cообщение о смерти мужчины поступило в полицию, оперативная группа выехала на место. По факту смерти будет проведена поверка, — рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
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