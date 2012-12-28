На проспекте Победы у магазина умер мужчина

Cообщение о смерти мужчины поступило в полицию, оперативная группа выехала на место.

Сегодня утром в Липецке напротив дома №47 на проспекте Победы у магазина «Пятёрочка» умер мужчина. По словам очевидцев, причинами его смерти мог стать сердечный приступ.— Cообщение о смерти мужчины поступило в полицию, оперативная группа выехала на место. По факту смерти будет проведена поверка, — рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.