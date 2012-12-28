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Сегодня в Липецке: от горожан сбегают кошки и собаки, при трудоустройстве больше не нужен опыт работы
Общество
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сегодня, 11:20
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Контейнерная площадка на улице Космонавтов переполнена мусором
Местные жители уверены, что мусор не вывозят уже несколько дней, в компании «ЭкоПром-Липецк» это отрицают.
«Безобразие! Четвертый день «ЭкоПром-Липецк» не вывозит мусо», — рассказали горожане.
В компании «ЭкоПром-Липецк» обвинения отрицают: мусор с площадки в последний раз вывозили утром 7 июля. Возможно, контейнеры переполнены из-за того, что один из них сломан. Его в «ЭкоПроме» пообещали заменить, добавив, что убирать саму контейнерную площадку должна управляющая компания.
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