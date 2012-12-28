Контейнерная площадка на улице Космонавтов переполнена мусором

Местные жители уверены, что мусор не вывозят уже несколько дней, в компании «ЭкоПром-Липецк» это отрицают.

Жители домов на Космонавтов, 37/5 и 39/5 пожаловались GOROD48 на переполненную контейнерную площадку.«Безобразие! Четвертый день «ЭкоПром-Липецк» не вывозит мусо», — рассказали горожане.В компании «ЭкоПром-Липецк» обвинения отрицают: мусор с площадки в последний раз вывозили утром 7 июля. Возможно, контейнеры переполнены из-за того, что один из них сломан. Его в «ЭкоПроме» пообещали заменить, добавив, что убирать саму контейнерную площадку должна управляющая компания.