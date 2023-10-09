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Липецкая вечЁрка: травмированная деревом девочка, начало отопительного сезона и неопознанный череп
Сегодня, 9 октября, появилось видео падения дерева на 10-летнюю липчанку, в Липецке начался отопительный сезон, а в Задонске на кладбище нашли череп.
Сегодня в больнице пострадавшую навестила мэр Евгения Уваркина.
«Врачи говорят, что состояние стабильное, переломов нет, ушиб грудной клетки и легкое сотрясение головного мозга. Под наблюдением врачей пробудет еще неделю, а дальше восстановительный период перед тем, чтобы снова возобновить занятия спортивной гимнастикой. Договорились с мамой, что будем на связи», — написала мэр в своем Telegram-канале.
На планерке в мэрии, которая, понятное дело, была посвящена ЧП, вице-мэр Николай Дергунов уточнил, что «на девочку упало дерево, от которого мы этого не ожидали, живое, но сгнившее изнутри». Тут сразу возник вопрос, а от других деревьев чиновники этого ожидают?
Дергунов потом добавил, что с главных улиц нужно убрать около пяти тысяч сухих и аварийных деревьев. И это не считая деревьев, которые растут на земле, за которую отвечают управляющие компании. Важное уточнение, упавшее дерево находится на неразграниченной территории, значит ответственность за него могут возложить на муниципалитет.
Проверку по факту травмирования липчанки начали в прокуратуре и следственном комитете, причем не только региональном. Дело на контроль взял Александр Бастрыкин.
— Бедный ребёнок! Скорейшего выздоровления. Родителям терпения! — пожелала Анна.
— Вот это загнул. «От которого мы этого не ожидали». Будьте на чеку, а то оно ещё и в бега может податься, — съязвил Счастливый.
— Во всем виноваты короеды, они и подкараулили девочку, — добавила Надежда.
— Потому что нет никакой реакции ни со стороны УК, ни Госжилинспекции на жалобы жильцов об аварийных деревьях и прочих ситуациях угрожающих жизни жителей города, все начинают бегать только после того как случится ЧП и искать крайних, — уверена Дана.
Кстати, в комментариях липчане оставили множество адресов, где, по их мнению, нужно ликвидировать опасные деревья: 8 микрорайон, улица Космонавтов, 106, 31, 47/7, 17, 36/2, КТЗ, Тракторный, улица 8 Марта 9, 22/3, улица Московская, 135, 43а, сквер имени Маркова, улица Горького, 26, улица Толстого, 46а.
И еще одна громкая история, к которой было привлечено внимание в минувшие выходные. Липчанка оставила двухлетнюю дочь со своим бывшим. А тот избил малышку. Девочка тоже оказалась в больнице. В ситуации разбирается полиция и детский омбудсмен Юрий Таран.
В Липецке сегодня наконец-то начался отопительный сезон. Но это не значит, что у всех горожан в домах сразу потеплело. Процесс включения растянули на шесть дней.
— Почему нельзя было заранее начать давать отопление? Перед холодом? Почему нужно издеваться над людьми, ждать пока остынут дома, все замёрзнут и заболеют. У меня работает два обогревателя и тепла всё равно нет, лучше Квадре заплачу, чем за свет за пару дней, как за месяц отопления. Рязань, Москву, Елец, ещё на прошлой неделе затопили, а у нас что Липецк отдельная планета, нам всё жарко?! — возмутилась Алена.
На старом Тюнинском кладбище в Задонске нашли человеческий череп. Фото в сосцетях опубликовал случайный прохожий.
На кладбище сейчас благоустройством по муниципальному контракту занимается ИП Мишустина. Откуда взялся череп, ответ на этот вопрос теперь ищут в администрации Задонска. В полицию заявлений пока не поступало.
Сегодня ночью в Липецке заморозки, до 2 градусов мороза. Да и завтра днем синоптики прогнозируют всего лишь до +5 градусов. Так что держитесь те, у кого до сих пор нет отопления!
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