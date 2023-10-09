На кладбище в Задонске нашли человеческий череп

В ситуации разбираются.

На старом Тюнинском кладбище в Задонске нашли человеческий череп.«Не раз приходилось читать о благоустройстве и расчистке старых захоронений. На кладбище стало чище и светлее, чем десяток лет назад. Но вот горка из старых могильных плит и….Да, да, человеческий череп. Что двигало людьми, расчищающими эту территорию? Небрежность или желание пошутить? Неужели нельзя было закопать человеческие останки, даже если их извлекли на свет случайно. А может быть, эти люди думают, что никогда сюда не попадут?!» — Возмущается в соцсетях автор снимка.Благоустройством на Тюнинском кладбище по муниципальному контракту занимается ИП Мишустина. В администрации Задонска уже видели фотографию с кладбища и разбираются в ситуации.— Для начала ещё предстоит выяснить, настоящий ли это вообще череп, тем более, что автор снимка пожелал остаться неизвестным, — сказали GOROD48 в администрации Задонска.Не исключено и то, что могилу могли раскопать какие-нибудь животные.Как сообщили GOROD48 в УМВД России по Липецкой области, заявлений в полицию по факту обнаружения черепа на кладбище пока не поступало, но информацию проверят.