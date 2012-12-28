Липецкая вечЁрка: труп в автомобиле, пять отравившихся грибами и второе отключение горячей воды
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Здоровье
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52 минуты назад
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Троих отравившихся грибников сегодня выписывают из больницы
Ещё двое продолжают лечение.
«Первыми жертвами «тихой охоты» в этом году стали двое жителей Грязинского района. 48-летний мужчина и 66-летняя женщина отравились мухоморами, будучи уверенными, что собирали и ели курятники. Их доставили в отделение острых отравлений спустя три часа после того, как грибы были съедены. Вторая компания собирала грибы в районе СНТ «Металлург-3». Пострадали 55-летний мужчина и две женщины – 59 и 85 лет. Они также отравились мухоморами, перепутав их с толкачиками», – сообщила в своём Telegram-канале министр здравоохранения Липецкой области Анна Маркова.
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