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52 минуты назад
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Троих отравившихся грибников сегодня выписывают из больницы

Ещё двое продолжают лечение.

Троих отравившихся грибников сегодня выписывают из больницы, еще двое продолжают лечение в отделении острых отравлений больницы скорой помощи №1. Благодаря грамотным действиям медицинского персонала и вовремя проведенной дезинтоксикационной терапии состояние пациентов удалось стабилизировать.

«Первыми жертвами «тихой охоты» в этом году стали двое жителей Грязинского района. 48-летний мужчина и 66-летняя женщина отравились мухоморами, будучи уверенными, что собирали и ели курятники. Их доставили в отделение острых отравлений спустя три часа после того, как грибы были съедены. Вторая компания собирала грибы в районе СНТ «Металлург-3». Пострадали 55-летний мужчина и две женщины – 59 и 85 лет. Они также отравились мухоморами, перепутав их с толкачиками», – сообщила в своём Telegram-канале министр здравоохранения Липецкой области Анна Маркова.
грибы
отравление
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Комментарии (3)

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Сначала новые
Мухомор
7 минут назад
Едят всякую гадость. Совсем народ от голода с ума сошёл!
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селянин
11 минут назад
Сегодня был в лесу, обратил внимание, что нет мухоморов привычно красного цвета. И правда оч похожи на курятники.
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Житель
23 минуты назад
Выздоровления всем пострадавшим. Ошибиться бывает очень легко, никто не застрахован
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