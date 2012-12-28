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37 минут назад

В частном секторе Тракторного отключат холодную воду

Без холодной воды из-за плановых ремонтных работ на сетях 3 июля останутся частный сектор Тракторного, часть 27-го микрорайона, один дом на улице Зегеля, предупредили в «РВК-Липецк». 

С 10:00 и до окончания работ отключат холодную воду в домах № 15 по улице Зегеля, №№ 1, 1а, 1/1, 3, 8 по улице Шуминского, № 36 по улице Стаханова, № 2 по улице Хорошавина, в частном секторе улиц Ватутина, Краснодонской, Кошевого, Севастопольской, Матросова, Панфилова, Докучаева, Социалистической, Целинной, Цимлянской, Партизанской, Лобачевского, Ковалевской, Спартака, Украинской, Зелёная, Ильича, переулков 1-го Лесного, 2-ого Лесного, Линейного, 2-ого Моторного, Моторного, Театрального, 2-ого Театрального, Садового, 2-ого Садового, Спортивного. 

Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.

3 июля плановые ремонтные работы на электрических сетях будут проводить энергетики. 

С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах № 11 по улице Городовикова, № 7 по улице Исполкомовской, №№ 1, 1в, 1г, 1д по улице Прудной, №№ 33а, 42, 47 по улице Асфальтной, № 29 по улице Байкальской, № 44 по улице Владимирской, № 77 по улице Кибальчича, №№ 18, 21 по улице Майской, №№ 19, 19а, 23, 53, 70, 93а, 97, 124 по улице Морской, № 42 по улице Привокзальной, № 20 по улице Речной, №№ 5, 19а, 20 по улице санаторной, №3 1а, 3, 12, 15, 22, 30/1 по улице Таежной, №№ 24а, 31, 44 по улице Тепличной, №№2, 26 по улице Уступной, № 3 по улице Фруктовой, № 2 по Чаплыгинскому шоссе, №№ 24, 24/1 по улице Циолковского, №№ 1а, 12, 25, 26а, 38 по улице Жактовской, № 49а по улице Минской, №№ 14в, 14в/1, 15, 17, 18, 19, 20, 20б, 21, 22, 33 по улице Ново-Весовой, №№ № 11а по улице Паровозной, №№ 1а, 2а, 4, 30в, 33, 47а по улице Поселковой, №№ 17, 21, 25 по улице Рудничной, №№ 20, 36, 36а, 38а, 49, 53, 56, 6190, 95 по улице Ударников. Обесточат улицы Рябиновую, Солнечную, Смирнова, Владивостокскую, Краснодонскую, Липецкую, Пензенскую, Пришкольную, Южную, Механизаторов, станцию Казинка, поселок Новая Жизнь, село Ильино, садоводчество «Ударник». 

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