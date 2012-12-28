Побеждал на туше и с разгромным счётом – Михаил Шкарин выиграл первенство Европы

Липчанин буквально выносил соперников с ковра.

Шкарин был одним из фаворитов в весовой категории до 82 кг и с ходу начал оправдывать авансы. Сопротивления хозяина ковра Луиджи Комини в квалификации он даже не заметил, победив – 8:0. В 1/8 финала при счёте 7:1 в свою пользу липчанин отправил серба Огнжен Яковлевича на туше, а в четвертьфинале буквально «растерзал» немца Доминика Арнольда – 9:0.











Шкарин ни на мгновение не дал усомниться, кто здесь чемпион





Турнир борцов-классиков в Италии завершён. Сборная России под нейтральным флагом завоевала четыре «золотые», две «серебряные» и одну «бронзовую» медали.









Сборная России. Михаил Шкарин крайний слева в нижнем ряду

Шкарин – воспитанник липецкой СШОР№9, которую возглавляет его отец мастер спорта СССР по греко-римской борьбе Юрий Шкарин. Подготовили юного таланта Андрей Кочетов и Владимир Макаров. Сейчас Михаил учится в столичном училище олимпийского резерва и тренируется у Заслуженного тренера России Феликса Авакова.







Фото United World Wrestling (Международного Союза спортивной борьбы)







Липецкий борец Михаил Шкарин покорил Старый Свет. Сегодня наш земляк одержал победу в первенстве Европы по греко-римской борьбе среди юниоров до 20 лет в итальянском Каорле.Самым сложным оказался полуфинальный поединок с Элмином Алиевым из Азербайджана, но и здесь Шкарин победил уверенно – 4:1. А в финале не оставил шансов венгру Жаболцу Жинаю – 7:2. Жинай занял второе место, третье разделили Алиев и украинец Кирило Шныров.