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Спорт
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сегодня, 22:24
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Побеждал на туше и с разгромным счётом – Михаил Шкарин выиграл первенство Европы
Липчанин буквально выносил соперников с ковра.
Шкарин был одним из фаворитов в весовой категории до 82 кг и с ходу начал оправдывать авансы. Сопротивления хозяина ковра Луиджи Комини в квалификации он даже не заметил, победив – 8:0. В 1/8 финала при счёте 7:1 в свою пользу липчанин отправил серба Огнжен Яковлевича на туше, а в четвертьфинале буквально «растерзал» немца Доминика Арнольда – 9:0.
Шкарин ни на мгновение не дал усомниться, кто здесь чемпион
Турнир борцов-классиков в Италии завершён. Сборная России под нейтральным флагом завоевала четыре «золотые», две «серебряные» и одну «бронзовую» медали.
Сборная России. Михаил Шкарин крайний слева в нижнем ряду
Шкарин – воспитанник липецкой СШОР№9, которую возглавляет его отец мастер спорта СССР по греко-римской борьбе Юрий Шкарин. Подготовили юного таланта Андрей Кочетов и Владимир Макаров. Сейчас Михаил учится в столичном училище олимпийского резерва и тренируется у Заслуженного тренера России Феликса Авакова.
Фото United World Wrestling (Международного Союза спортивной борьбы)
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