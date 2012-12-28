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сегодня, 22:24
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Побеждал на туше и с разгромным счётом – Михаил Шкарин выиграл первенство Европы

Липчанин буквально выносил соперников с ковра.

Липецкий борец Михаил Шкарин покорил Старый Свет. Сегодня наш земляк одержал победу в первенстве Европы по греко-римской борьбе среди юниоров до 20 лет в итальянском Каорле.

Шкарин был одним из фаворитов в весовой категории до 82 кг и с ходу начал оправдывать авансы. Сопротивления хозяина ковра Луиджи Комини в квалификации он даже не заметил, победив – 8:0. В 1/8 финала при счёте 7:1 в свою пользу липчанин отправил серба Огнжен Яковлевича на туше, а в четвертьфинале буквально «растерзал» немца Доминика Арнольда – 9:0.

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Шкарин ни на мгновение не дал усомниться, кто здесь чемпион

Самым сложным оказался полуфинальный поединок с Элмином Алиевым из Азербайджана, но и здесь Шкарин победил уверенно – 4:1. А в финале не оставил шансов венгру Жаболцу Жинаю – 7:2. Жинай занял второе место, третье разделили Алиев и украинец Кирило Шныров.

Турнир борцов-классиков в Италии завершён. Сборная России под нейтральным флагом завоевала четыре «золотые», две «серебряные» и одну «бронзовую» медали.

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Сборная России. Михаил Шкарин крайний слева в нижнем ряду

Шкарин – воспитанник липецкой СШОР№9, которую возглавляет его отец мастер спорта СССР по греко-римской борьбе Юрий Шкарин. Подготовили юного таланта Андрей Кочетов и Владимир Макаров. Сейчас Михаил учится в столичном училище олимпийского резерва и тренируется у Заслуженного тренера России Феликса Авакова.
Фото United World Wrestling (Международного Союза спортивной борьбы)

Греко-римская борьба
Михаил Шкарин
Юрий Шкарин
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Комментарии (5)

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Болельщик
3 минуты назад
Поздравляю Мишу, желаю ему дальнейших побед и успехов! Молодец!
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Анна
7 минут назад
Михаил ты гордость России! Мы за тебя горды и радуемся твоим свершениям . У тебя всё в переди. Дерзай вершины. Будь первым. Тебе это по плечу. Красавчик. Бро.
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Лиза
44 минуты назад
Молодец, поздравляю!
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Лера
49 минут назад
Миша умница! так держать, дальнейших успехов в спорте!!!
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Какой
сегодня, 22:34
МОЛОДЕЦ! Так держать!!!
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